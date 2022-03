Metroid Prime 4: ambizioni e femminismo - La Bustina di Lakitu

Nella recensione di Metroid Dead abbiamo parlato di un grande gioco e lo abbiamo premiato con un 9, la sua media Metacritic è pari a 88 e ha ricevuto un premio ai Game Awards 2021 come miglior gioco d'azione. Era difficile aspettarsi di più, visto il budget - alto, ma certamente non altissimo - e il curriculum - buono, ma non eccellente - di MercurySteam. Non solo, la stessa EPD 7, la divisione interna Nintendo che ha curato la direzione creativa, aveva riscontrato più di un problema col suo primo, e unico, Metroid poligonale (remake esclusi). Parliamo, naturalmente, di Metroid: Other M. Metroid Dread è riuscito a tenere alta la qualità e a rimanere fedele ai cardini della serie, pur evitando di scontrarsi direttamente coi recenti esponenti del genere, se così vogliamo chiamarlo (abbiamo recentemente ripercorso la storia dei metroidvania): ha dato l'impressione di trovarsi all'interno di un mondo labirintico, ma con un design estremamente consapevole ha evitato, nella gran parte dei casi, che il giocatore si perdesse, così che potesse concentrarsi sull'azione e sui combattimenti, capaci di sublimare un eccellente - pur complesso - sistema di controllo. Davvero non ci si poteva aspettare di più, viste le premesse: eppure, pur trattandosi di un ottimo gioco, pur proiettato a divenire il titolo più venduto della serie, Metroid Dread è ben lontano dal rappresentare ciò che Metroid significava in passato. La serie di Samus Aran (per i pochi lettori che non lo sapessero, la cacciatrice di taglie protagonista della saga) ha vissuto due periodi d'oro, due periodi in cui ha rappresentato, assieme a Super Mario e The Legend of Zelda, la "sacra trinità" Nintendo: in epoca NES e SNES, e in era GameCube. Proprio nella generazione della cubica console Nintendo, anche per due avventure non perfette dell'idraulico e di Link (Super Mario Sunshine e The Wind Waker, col secondo comunque nettamente superiore al primo), Metroid Prime - sviluppato dai texani di Retro Studios - si è addirittura imposto come miglior prodotto per la console. Metroid Prime 4 probabilmente non riuscirà in quest'impresa (difficile possa superare The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con tutta la fiducia possibile), ma è tempo che Samus Aran torni nell'olimpo dei videogiochi. Scriviamo adesso questo articolo perché Retro Studios ha recentemente aggiornato le sue pagine social con un'illustrazione originale di Metroid: non è impossibile che al prossimo E3 (un Nintendo Direct a tema, in qualche modo, ci sarà), finalmente, si vedrà qualcosa del progetto.

Samus, Aloy e femminismo Prima che le conversazioni sui peli facciali di Aloy, la protagonista di Horizon Forbidden West, venissero annichilite dall'arrivo di Elden Ring, la campagna promozionale Sony stava funzionando in modo spettacolare. Non solo nel promuovere un grande gioco, ma anche nel mettere in risalto la sua eroina: un personaggio coraggioso e combattivo, senza forme fisiche eccessivamente enfatizzate. Sembrano discorsi banali, ma non lo sono: i videogiochi pullulano ancora di figure femminili che ammiccano al quindicenne-maschio-bianco-occidentale che è stato, e spesso ancora è, il target di riferimento dell'industria. Dei personaggi non solo esteticamente piatti, ma anche piuttosto ridicoli: quante volte avete osservato delle parti del corpo denudate, del tutto fuori contesto, anche negli ultimi anni? Magari durante una scena al freddo. Insomma, è inutile rimarcare ancora la scialba sessualizzazione della donna nel mondo dei videogiochi: siamo ancora molto distanti dalla fine del fenomeno, o quantomeno da una sua riduzione. Molti appassionati di videogiochi hanno fatto riferimento ad Aloy come a una "nuova Lara Croft", anche in seguito alla copertina su Vanity Fair. Dal versante opposto (cioè quello dei non-giocatori), principalmente in relazione alla proterva (e, concedetecelo, parzialmente inopportuna) esposizione della statua del personaggio a Firenze, in molti hanno parlato di pinkwashing (ovvero, in breve, l'ostentazione di femminismo per mascherare un'operazione puramente commerciale). Ovviamente Sony non ha piazzato quella statua per rivaleggiare con Bernini: lo ha fatto per pubblicizzare il gioco e la figura di Aloy, che è stata scaldata dalle luci delle ribalta, ma che con Lara Croft ha davvero poco da spartire. È un'eroina per tutti, non soltanto per i maschi in cerca di figure erotizzate. Quindi: è vero che si è trattato di un'operazione di marketing ma, allo stesso tempo, è stata parzialmente giustificata dalla caratterizzazione stessa del personaggio, tutt'altro che banale o sciatta. Aloy è un'eroina ben strutturata e, parlando schiettamente, funziona sia in termini narrativi che commerciali. Horizon Forbidden West: la statua di Aloy a Firenze Sappiamo tutti quanto sia conservatrice Nintendo, eppure quando ha sentito che Link stesse invecchiando, quando ha sentito che stesse perdendo mordente, non ha esitato ad aggiornarlo: dopo decenni in tunica verde e cappellino a punta (che, incredibilmente, non è quasi mai caduto), il copricapo è sparito, e la maglia divenuta (quella più rappresentativa del gioco, almeno) color turchese. I capelli sono stati raccolti in una coda, et voilà, Link è rimasto Link pur cambiando aspetto. Con Samus Aran, Nintendo ha un'occasione d'oro. Non si tratta soltanto di una delle eroine più vecchie e prestigiose della storia dei videogiochi, ma anche di una guerriera: ha un personaggio contemporaneo, potentissimo, tra le mani. Tra l'altro quasi sempre ricoperto da un'armatura, per tutti quei maschi - sì, esistono - che hanno difficoltà ad immedesimarsi con un personaggio del sesso opposto (pensate al processo inverso, le ragazze avrebbero davvero poca scelta). È fondamentale che Nintendo azzeri la banalissima estetica da bambolina-bionda-col-neo che è stata introdotta a partire da Metroid: Zero Mission, quando la protagonista rimaneva vestita con la sessualizzante Zero Suit, che ne esaltava le forme provocanti. Ora, siamo seri: perché una tizia, pur procace, dovrebbe indossare una tuta del genere per combattere dei mostri alieni? La riposta è ovvia, e non ha niente a che fare con le logiche intradiegetiche di Metroid. L'occasione è davvero preziosa: con Metroid Prime 4 Nintendo, e Retro Studios, possono dar vita a un'eroina carismatica e contemporanea. Che si stacchi dall'osceno prototipo "barbiesco" creato tempo fa; che mostri i muscoli, un abbigliamento da guerriera, dei capelli scomposti e sporchi, un volto struccato e stanco. Com'è normale e giusto che sia.