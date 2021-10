Metroid Dread, la recensione del grande ritorno di Samus

Eppure, nonostante sia passato un ventennio, i fan della serie si troveranno immediatamente a casa: nella struttura della mappa, nel modo di raccontare la storia, nella progressione dei potenziamenti e nella frenesia degli scontri, il team di sviluppo è stato attento a realizzare un gioco che sembrasse inconfutabilmente Metroid, utilizzando le tecnologie moderne per esaltare la potenza di Samus, l'agitazione degli inseguimenti e la spettacolarità delle battaglie. Dread chiude un cerchio lasciato aperto vent'anni fa, e lo fa con un episodio esplosivo e divertente che, come la sua protagonista, ha dentro di sé tutto il DNA di Metroid.

Ci sono voluti quasi vent'anni per vedere un nuovo Metroid in 2D riprendere da dove Metroid Fusion aveva lasciato su Game Boy Advance, e nel frattempo una generazione intera di sviluppatori indipendenti ha preso in mano il testimone dei metroidvania, ammodernato il suo linguaggio e fissato nuovi standard per il genere.

Metroid Dread. Fin dal titolo che ha scelto per il gioco, Nintendo ha voluto farci credere che il tema alla base di questa nuova avventura di Samus Aran fosse il terrore, la Paura. La paura di un pianeta sconosciuto, l'ansia di sette robot killer che ci danno la caccia e il timore di un pericolo creduto estinto, ma che ancora minaccia la galassia. Ed è vero, di momenti di tensione il gioco è pieno, e mai come in Metroid Dread ci si ritrova a saltare sulla sedia dallo spavento, a scappare, a nascondersi sperando di non essere braccati. Dal primo istante in cui Samus mette piede sul pianeta ZDR, fino alla schermata dei crediti, è evidente quanto, prima ancora che la paura, MercurySteam e il producer Yoshio Sakamoto abbiano voluto comunicare una sensazione di continuità con il passato e di equilibrio tra modernità e tradizione.

Il DNA di Metroid

Metroid Dread, Samus si prepara ad atterrare su ZDR

Per MercurySteam, il lavoro fatto su Metroid: Samus Returns per Nintendo 3DS fu una sorta di gavetta. Per quanto apprezzato, il remake di Metroid 2 si scontrava con tutti i limiti dell'essere, per l'appunto, un ammodernamento di un gioco per Game Boy, ma ha comunque permesso allo studio spagnolo di prendere confidenza con il linguaggio della serie Nintendo e con le sue tradizioni. Con questa "pratica", lo sviluppatore ha riproposto in Metroid Dread tutto quello che la serie ha affinato negli anni: dai cliché - come la cosiddetta "amnesia fisica" che vede Samus perdere i suoi poteri all'inizio dell'avventura - al dedalo di corridoi e stanze che vanno a comporre una mappa che si scopre immensa, labirintica.

Scivolare in un precipizio prima dell'incontro con un boss comunica che non ci sono vie di fuga e aumenta la tensione del combattimento, mentre nel fondale si nascondono spesso indizi che raccontano qualcosa in più dell'ambientazione e a volte fanno da preludio a quello che arriverà dopo. In certi casi, meccanismi attivati in una zona finiscono per avere delle ripercussioni importanti su un'altra, e tornare a esplorare vecchie aree con nuove abilità apre a percorsi inediti e a un modo di attraversare l'ambiente completamente nuovo rispetto alle prime ore di gioco.

In Metroid Dread, eseguire un attacco ravvicinato in corsa dà un'enorme soddisfazione

L'avventura di Samus è solitaria, la cacciatrice di taglie non parla con nessuno (men che meno con sé stessa) e le uniche informazioni sul pianeta ZDR e sui suoi nemici le vengono fornite in specifiche stanze da Adam, l'intelligenza artificiale della nave. Come in Metroid Fusion, anche qui Adam è spesso prolisso e didascalico, e avere una voce "amica" tanto presente nel corso del gioco contribuisce allo sviluppo della storia, ma fa anche venire meno la sensazione di isolamento dei primi episodi della serie.

A differenza di Fusion, per fortuna, Adam tende però a lasciare più libertà di scoperta a chi gioca: ci sono ancora alcuni momenti in cui suggerisce a Samus dove cercare il prossimo punto di interesse, ma non lo fa (quasi) mai piazzando un indicatore nella mappa e in generale l'esperienza risulta molto meno guidata. In più occasioni ci si ritrova piacevolmente spaesati e, come fosse un puzzle da risolvere, si guarda attentamente la mappa in cerca di passaggi chiusi o aree ancora inesplorate.

Per facilitare il backtracking e la navigazione, gli sviluppatori hanno comunque messo a disposizione diversi strumenti: oltre alle classiche stazioni di teletrasporto, nella mappa è possibile evidenziare tutte le porte o gli oggetti di uno stesso tipo, si possono posizionare dei segnalini colorati per ricordare aree importanti, mentre le stanze che nascondono un segreto si illuminano nella mappa. Quest'ultimo è forse un aiuto un po' troppo indulgente, ma specialmente nelle fasi avanzate e nell'end-game si rivela indispensabile per trovare tutti gli oggetti nascosti.