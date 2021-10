The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il cosplay di Helly Valentine con Link

La Zelda di Helly Valentine basata su Breath of the Wild ha finalmente trovato il suo Link! Si tratta del modello russo nitsvetov, che compare insieme alla ragazza nella sua ultima foto.

Abbiamo già visto in passato delle collaborazioni, ma in questo caso sorprende davvero la qualità dei cosplay messi in mostra da Helly e da Nik, perfetti sia per quanto concerne i costumi che il makeup, le luci e la ripresa.

Si tratta naturalmente di una cosa che non dovrebbe stupirci, considerando la cura che la Valentine mette sempre nelle sue creazioni, vedi i cosplay di Lisa da Genshin Impact, Ahri da League of Legends, A2 da NieR: Automata o Mikasa da L'Attacco dei Giganti.

"Finalmente ho trovato Link!", ha scritto la modella russa nell'ultimo post su Instagram, chiedendo poi ai suoi fan se desiderassero vedere altri scatti tratti dal medesimo servizio fotografico.