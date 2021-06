L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Mikasa firmato Helly Valentine

L'Attacco dei Giganti si pone senza dubbio come uno dei manga più importanti degli ultimi anni, e Helly Valentine ha approfittato della sua conclusione per dedicare uno dei suoi ultimi cosplay a Mikasa.

Impegnata negli intensivi allenamenti fisici che hanno contribuito a rendere il personaggio fortissimo, anche grazie al sangue degli Ackerman, Helly ci regala dunque un nuovo scatto estremamente curato fin nei dettagli, come da tradizione per la modella russa.

Fra le sue ultime creazioni segnaliamo senz'altro Bela e Alcina Dimitrescu da Resident Evil Village, il crossover di 2B e Kaine da NieR Replicant e Automata, nonché naturalmente April O'Neil da Teenage Mutant Ninja Turtles.

"Che cosa vi dà la motivazione per fare sport?", ha chiesto Helly ai suoi follower su Instagram. Non c'è dubbio che per mantenere quel fisico la modella debba seguire una solida routine di dieta e allenamento!