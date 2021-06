HP OMEN Blast, la recensione delle cuffie da gaming con surround virtuale 7.1

Lato performance, la qualità audio è senza dubbio adeguata al costo, pur non brillando in alcuni contesti, mentre la compatibilità è garantita dal tradizionale jack da 3,5 millimetri che può essere collegato a un'estensione del cavo con terminale USB di tipo A. Come spesso accade, inoltre, utilizzando il software ufficiale e regolando i vari preset si riesce a ottenere quello spunto in più che può fare la differenza.

Lanciate al prezzo ufficiale di 99,99€, ma attualmente disponibili in offerta sia sullo store HP che su Amazon con uno sconto notevole, le HP OMEN Blast sono insomma decisamente confortevoli, riescono a nascondere alla vista (ma non al tocco!) la natura economica di alcuni materiali grazie a efficaci scelte di design e sorprendono con espedienti come il microfono a scomparsa.

Ci siamo avvicinati alla recensione delle HP OMEN Blast con grande curiosità, in particolare per quanto concerne l'ergonomia di questo interessante headset da gaming con surround virtuale 7.1, che adotta soluzioni spesso (e inspiegabilmente) poco considerate dai vari produttori al fine di migliorare il comfort.

Caratterizzate da un sistema surround virtuale 7.1 , le OMEN Blast montano due driver in neodimio con diametro da 53 millimetri e una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 KHz, mentre il microfono retraibile vanta un sistema di cancellazione del rumore che consente di trasmettere in maniera più chiara la voce. Una piccola clip in plastica lungo il cavo permette di attivare il mute e regolare il volume tramite una minuscola rotellina, che però appare decisamente economica.

Le HP OMEN Blast sono cuffie compatibili con tutte le piattaforme grazie alla doppia connettività , sebbene chiaramente l'headset venga sfruttato al meglio su PC, dove non solo è possibile utilizzare il terminale USB, che include un DAC a 24 bit, ma anche il già citato software ufficiale, OMEN Command Center, per selezionare uno dei tanti preset disponibili o crearne di nuovi e memorizzarli.

Il problema è più che altro nelle sensazioni tattili, visto che una volta indossate le OMEN Blast rivelano l'uso di plastiche leggere e sottili per avvolgere i driver, con una soluzione a griglia che cerca di imitare una finitura metallica e dei pad con il logo OMEN, anch'essi in plastica sottile: un mix che rimanda a cuffie di fascia bassa.

Sul fronte dell' estetica , i designer HP hanno certamente fatto un buon lavoro nel mascherare i limiti relativi ai materiali utilizzati grazie alla colorazione completamente nera e a un paio di interessanti accorgimenti. L'archetto in metallo che collega i padiglioni è sottile e flessibile, con piccoli cavi a vista, e i tessuti sintetici utilizzati per ricoprire le imbottiture sono di buona qualità, contribuendo a garantire un'ottima comodità anche nelle sessioni più lunghe. Il cavo di collegamento è molto generoso e raggiunge 2,5 metri di lunghezza, mentre il peso dell'headset è pari a 390 grammi.

Prestazioni

HP OMEN Blast.

Abbiamo provato le HP OMEN Blast per diversi giorni, sia per ascoltare musica e guardare film che per il gaming, principalmente su PC con Assassin's Creed Valhalla, Days Gone, Resident Evil Village e naturalmente Call of Duty: Warzone. In ambito multimediale le prestazioni sono ottime, la definizione non manca e le frequenze sembrano ben bilanciate, senza andare a impastare o scurire troppo i bassi.

Per quanto riguarda invece i giochi, con le impostazioni di default si riscontra una qualche inconsistenza che però può essere sistemata utilizzando l'OMEN Command Center e selezionando un preset fra quelli disponibili, che sono pensati per FPS, giochi di guida, MOBA o per enfatizzare i passi degli avversari nei titoli competitivi a base multiplayer: la feature funziona bene e offre un effettivo vantaggio mentre si esplorano le mappe alla ricerca di avversari.

Un discorso del tutto simile può essere fatto per il surround virtuale 7.1: come saprete questa tecnologia va semplicemente a utilizzare l'equalizzazione e un sistema di riverberi al fine di posizionare i suoni nello spazio tridimensionale. Il risultato non è chiaramente paragonabile a un vero sistema surround oppure a headset dotati di driver separati a tal fine, ma negli open world restituisce sensazioni piacevoli, ponendosi come un compromesso accettabile.