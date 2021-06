Mario Golf: Super Rush, 6 motivi per attenderlo

Adesso Camelot sembra però puntare a fare all-in, realizzando quello che potrebbe diventare il Mario Golf definitivo grazie a una serie di novità e ritorni davvero importanti. Vediamo insieme i 6 motivi per attendere Mario Golf: Super Rush come uno dei migliori sportivi per Switch. E, potenzialmente, anche uno dei migliori party game.

Mario Golf: Super Rush arriva a sette anni dall'ultimo capitolo per 3DS, Mario Golf: World Tour , e rappresenta un passaggio importante per questa serie spin-off, che negli anni ha avuto fortune alterne. Nata nel 1987 con Mario Open Golf ( NES Open Tournament Golf in occidente), viene ripresa solo un dopo decennio e affidata da Nintendo alle cure di Camelot , software house giapponese nata in seno a SEGA per la creazione della serie RPG Shining . La collaborazione porta alla pubblicazione di due Mario Golf già nel 1999: uno per Nintendo 64 e uno, con elementi da gioco di ruolo, su GameBoy Color .

I valori differiscono per forza, energia, velocità, controllo ed effetto, mentre nel roster fanno ritorno volti storici come Wario, Boo o Bowser Jr, che si affiancano ai classici Mario, Luigi, Toad e Peach. Ci sono però anche tre ingressi inediti, ovvero Pauline, Plakkoopa e Re Bob-omba, che debutteranno per la prima volta nella serie.

Speed Golf e Battaglia Golf

In Speed Golf si sfreccia a più non posso!

Ma a cosa servono statistiche come velocità e resistenza in un gioco di golf? Per competere in Speed Golf, ovviamente. In questa nuova, frenetica modalità, i giocatori partono all'unisono e corrono lungo il percorso per essere i primi a mettere la palla in buca. In questa variante aerobica del golf, è anche importante raccogliere oggetti, per avere sempre il pieno di energia, e occorre evitare i vari pericoli del percorso mentre si corre verso la palla. I giocatori possono anche usare scatti e tiri speciali, diversi per ogni personaggio, per far pendere l'ago della bilancia a proprio favore.

Ma non è tutto, perché ci sarà anche una variante più impegnativa chiamata Battaglia Golf. In questa modalità Mario Golf diventa un vero e proprio party game, visto che sono in gioco nove buche contemporaneamente. Il primo giocatore a segnare tre buche ha diritto alla vittoria, quindi è fondamentale stare davanti agli avversari per non rischiare di perdere. Il tutto mentre si sfidano amici e altri giocatori online.