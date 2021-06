Fortnite Capitolo 2 Stagione 7, Superman e Rick & Morty nel trailer della storia

Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 introduce una nuova fase per il battle royale di Epic Games, che vede anche la partecipazione di personaggi come Superman e Rick & Morty nello spettacolare trailer della storia.

Dopo il video sul funzionamento delle Stelle Battaglia di Fortnite, ecco dunque l'immancabile filmato cinematografico che mette insieme guest star di grande valore e tantissime citazioni, in particolare Independence Day.

Con il Capitolo 2 Stagione 7, gli alieni non hanno solo invaso l'Isola: hanno anche potenziato il Pass battaglia della stagione! Questo nuovo Pass battaglia ti permetterà di decidere quando salire di livello e riscattare le ricompense. Iniziamo con un video e poi analizziamolo ulteriormente!

Fortnite, Clark Kent si prepara a un rapido cambio d'abito nel trailer della storia.

Tornano le Stelle Battaglia

Nel Pass battaglia di questa stagione tornano le Stelle battaglia con un divertente colpo di scena. Ogni volta che sali di livello, sia giocando che completando sfide per guadagnare PE o comprando un livello Pass battaglia con i V-buck, otterrai 5 Stelle battaglia in più.

Usa le tue Stelle battaglia per riscattare una serie di fantastiche ricompense Pass battaglia nell'ordine che preferisci!

Ricompense Pass Battaglia nell'ordine che preferisci

Con il nuovo Pass battaglia, gli oggetti estetici non sono più legati al raggiungimento di specifici livelli stagionali. Invece, guadagnerai Stelle battaglia quando salirai di livello e potrai scambiarle per riscattare le ricompense Pass Battaglia nell'ordine che vuoi.

Man mano che otterrai livelli stagionali e riscatterai le ricompense, sbloccherai nuove pagine del Pass battaglia che ti offriranno nuove opzioni di ricompense tra cui scegliere. Vuoi riscattare subito le Scie Rapimento a pagina uno? Nessun problema!

Oppure preferisci risparmiare Stelle battaglia per salire di livello e aprire la pagina due, e accaparrarti prima un nuovo brano per lobby a tema spaziale? La scelta è tua!

Fortnite, Rick in una sequenza del trailer della storia.

Inoltre, ogni pagina del Pass Battaglia ha una ricompensa speciale bloccata, come il survivalista punk-rock Sunny o l'artista sintetico Guggimon, disponibili solo quando tutte le altre ricompense della pagina sono state riscattate.

Trova subito le tue ricompense preferite e accaparratele subito mentre ti dai da fare per raggiungere il livello 100 e riscattare Rick Sanchez, il viaggiatore intergalattico di Rick and Morty.

Dopo aver riscattato tutte le 100 ricompense del Pass battaglia, puoi continuare a scambiare le tue Stelle battaglia con nuovi elegantissimi stili Costume per la dottoressa Slone e altri, che troverai nelle pagine aggiuntive di ricompense bonus.

Non hai un Pass battaglia? Non preoccuparti, tutti i giocatori guadagnano lo stesso numero di Stelle battaglia quando salgono di livello e ogni pagina del Pass battaglia ha ricompense disponibili per tutti i giocatori.

Trasforma Kimera

Acquistando il Pass battaglia, sbloccherai automaticamente l'aliena mutavolto, Kimera. Con più di 800.000 combinazioni di forme della testa, degli occhi e colori di pelle, schemi e colori armatura tra cui scegliere, hai la certezza di trovare lo stile perfetto per te!

Se lo stile da polpo con un occhio solo non è più di moda, non preoccuparti: puoi liberamente combinare le tue opzioni di stile sbloccate in qualsiasi momento.

Quindi come puoi fare per creare il look perfetto per questa aliena in grado di cambiare aspetto? Raccogliendo manufatti alieni! Per farlo, esplora le parti dell'Isola colpite dall'Invasione ogni settimana o metti insieme una squadra e svela il mistero dei Forzieri Cosmici racchiusi nel cristallo.

Come le Stelle battaglia, questi possono essere scambiati per riscattare nuovi stili per Kimera che ampliano permanentemente la tua scelta di look alieni personalizzati.