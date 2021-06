Fortnite Stagione 7: trailer svela Pass Battaglia e Stelle Battaglia, come funzionano

Epic Games ha rilasciato il nuovo trailer dedicato a Fortnite Stagione 7 che ci permette di scoprire i dettagli sul nuovo Pass Battaglia e sulle rinnovate Stelle Battaglia che ritornano dal passato in un nuovo formato. Ecco il video e tutto quello che sappiamo sulle novità introdotte per la modalità Battaglia Reale.

Il tema di Fortnite Stagione 7 è l'Invasione: gli alieni arrivano sull'isola del battle royale, con anche le astronavi. Non mancheranno ovviamente nuove armi definite come "pazze e spettacolari". Le novità più importanti sono però legate alla nuova struttura del Pass Battaglia. Con la nuova season, infatti, i giocatori hanno la possibilità di scegliere le ricompense del Pass Battaglia che desiderano, spendendo Stelle Battaglia.

Fortnite Stagione 7

Non si ha immediatamente accesso a tutte le ricompense, badate bene, ma ogni tot livelli si sbloccano nuove "pagine": ogni pagina include un certo numero di ricompense tra le quali scegliere, ma volendo si possono risparmiare stelle per ottenere più rapidamente ricompense delle pagine successive. Ottenendo tutte le ricompense di una pagina, accederete alla ricompensa bloccata: il battle royale ci invoglia quindi a sbloccare comunque tutte le ricompense in modo "ordinato". Per ottenere Stelle Battaglia in Fortnite Stagione 7 si deve salire di livello tramite PE oppure acquistare un livello usando i V-Bucks (150 V-Bucks); è anche possibile acquistare un bundle da 25 livelli a prezzo ridotto (1.850 invece che 3.750).

Il Pass Battaglia di Fortnite Stagione 7 sarà diviso in 100 livelli e vi saranno sempre ricompense gratuite per chi non vuole acquistare il pass, alle quali si può accedere salendo di livello. Vi ricordiamo che in questo momento è in corso la manutenzione per la Stagione 7.