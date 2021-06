Xbox e Bethesda: nuova illustrazione per la conferenza Microsoft all'E3 2021

La conferenza Xbox e Bethesda all'E3 2021 è sicuramente uno degli eventi più attesi di quest'edizione della fiera videoludica estiva, ma finora Microsoft è riuscita a rimanere fortemente riservata sui contenuti dell'evento e anche la nuova illustrazione pubblicata nelle ore scorse non svela praticamente nulla di nuovo.

La nuova key art si limita a ribadire il concetto espresso già dalla prima illustrazione ufficiale, ovvero che Halo Infinite sarà presente alla conferenza Xbox e Bethesda e avrà probabilmente una parte importante al suo interno: l'elemento nuovo dell'illustrazione è infatti il Warthog che compare nella parte bassa vicino a una base, in quello che sembra in tutto e per tutto un classico scenario in stile Halo.



Questa parte va al posto di quella che inizialmente sembrava un riferimento diretto a Starfield, visibile invece nella versione originale della key art. Questo non dovrebbe significare un cambio di programma sui contenuti dell'evento, ovviamente, anche se non mancano già gli attacchi di panico per la rimozione del riferimento (seppur vago) al misterioso gioco Bethesda.

In ogni caso, ricordiamo che la conferenza Xbox e Bethesda all'E3 2021 si terrà domenica 13 giugno 2021 alle ore 19:00 italiane, e la seguiremo ovviamente con una diretta live e con news in tempo reale sulle novità presentate. Per maggiori informazioni vi rimandiamo ai nostri speciali su indiscrezioni e previsioni e su voci e prospettive su Xbox e Bethesda all'E3 2021.