Bethesda all’E3 2021: voci e prospettive

Cresciuta enormemente dai suoi remoti esordi, Bethesda ha realizzato alcuni dei giochi di ruolo occidentali più amati e giocati di sempre su PC e console, che hanno prodotto vendite multimilionarie. I cinque The Elder Scrolls principali e Fallout 3 e Fallout 4 bastano da soli a renderne il curriculum da inchino, nonostante i naturali alti e bassi. Avere un gioco di Bethesda sul proprio palco dell'E3 era ambito da tutti i produttori hardware già da prima dell'acquisizione del gruppo da parte di Microsoft, perché era chiaro per chiunque che un nuovo Elder Scrolls, o un nuovo Fallout, affiancato alla propria console avrebbe contribuito alla sua diffusione.

Adesso che la compagnia è stata comprata a suon di miliardi da Microsoft, sarà interessante scoprire come cambierà la sua politica di publishing e le strategie comunicative. Per questo è interessante andare a ripercorrere le voci e le prospettive di Bethesda all'E3 2021 .

La presenza di Bethesda, e di tutti gli studi a essa collegati, all'E3 2021 merita un approfondimento a parte, per il suo ruolo ormai centrale nella strategia comunicativa di Xbox e per la sua ricchissima storia. Ma partiamo proprio dalla software house di Todd Howard e soci e cerchiamo di essere cristallini: non è uno studio come tanti altri, ma una realtà affermata da anni, oltretutto dal pedigree spaventoso.

Starfield

Starfield: per ora solo rumor e immagini trafugate

Che Microsoft punti moltissimo su Bethesda lo dimostra l'artwork stesso con cui ha annunciato il suo evento, che vede da una parte l'immancabile Halo Infinite e dall'altra la conferma della presenza di Starfield, non esplicitata ma pesantemente suggerita. Basteranno poche paroline magiche per conquistare gli spettatori: Starfield esclusiva Xbox / PC (che se fossero seguita dalle paroline The Elder Scrolls VI esclusiva Xbox / PC creerebbero un effetto che nemmeno l'Armageddon).

Della nuova proprietà intellettuale di Bethesda si sa poco o nulla in termini di contenuti, a parte per qualche fuga di notizie mai confermata, ma è scontato che ci troveremo di fronte a un tripla A sontuoso, probabilmente vastissimo, data l'ambientazione spaziale, e dalle potenzialità ludiche enormi. Attenzione: il nostro non vuole essere un pre-giudizio, ma solo una previsione legata alla conoscenza delle tradizioni della compagnia, che ha sempre investito moltissimo nei suoi giochi di punta. Microsoft sa di avere per le mani qualcosa di grosso, dal richiamo enorme, in particolare per il pubblico occidentale, e lo sfrutterà con ogni mezzo a sua disposizione (come del resto è giusto che sia, visto quanto ha pagato Bethesda).

The Elder Scrolls VI: basterebbero poche informazioni per far crollare il palco della conferenza

Sa anche che non è un gioco desiderato solo dai possessori di Xbox, ma da tutti i videogiocatori, anche perché fino a pochi mesi fa si prospettava come un multipiattaforma di lusso. È quello che potremmo definire un "system seller", espressione ormai vetusta da aggiornare in "brand seller" o "ecosystem seller", più adatte a un'epoca di cloud gaming e servizi vari. Da sottolineare che Starfield è finora una delle poche certezze della conferenza, in particolare lato Bethesda.

E un'apparizione di The Elder Scrolls VI? Probabilmente i lavori sul gioco sono ancora in alto mare, ma non è escluso che Microsoft non si giochi questa carta dando magari solo qualche notizia relativa allo sviluppo, accompagnata da un nuovo teaser. Titolo completo del gioco, piattaforme su cui uscirà (esclusiva Xbox?) e ambientazione basterebbero per galvanizzare i fan. Improbabile, ma da non sottovalutare.