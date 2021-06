Xbox Game Pass, giugno 2021: la prima mandata di giochi gratis per gli abbonati

Nel frattempo, è già emerso uno dei titoli che verranno aggiunti nel corso del mese e non è affatto male: Need for Speed Hot Pursuit Remastered arriverà il 24 giugno 2021 su EA Play e di conseguenza anche nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, primo indizio della prossima mandata di giochi che verosimilmente verrà annunciata all'E3 2021 e potrebbe essere messa a disposizione verso la metà del mese. Per il resto, attendiamo ulteriori novità, tra i giochi già previsti come The Ascent in arrivo a fine luglio e la possibile sorpresa di Psychonauts 2 , che secondo alcuni potrebbe essere lanciato addirittura a sorpresa nel corso della conferenza, oltre ai rumor sugli eventuali accordi con Ubisoft+ e simili scenari futuribili.

Non c'è dubbio che la conferenza Microsoft e Bethesda all'E3 , fissata per domenica 13 giugno 2021 alle ore 19:00 italiane, tra le varie novità abbia in serbo qualcosa di importante anche per quanto riguarda Xbox Game Pass, che da quando esiste è uno dei cavalli di battaglia della compagnia. Al di là dei giochi da annunciare e da scoprire in tale evento, insomma, possiamo aspettarci qualche altra aggiunta sostanziosa al catalogo del servizio.

Giugno 2021 è destinato ad essere un mese alquanto movimentato sul fronte delle novità, forse anche per questo la prima mandata di giochi gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass non risulta propriamente ricca o sconvolgente. L'aggiunta di solo 4 giochi, a fronte di infornate che hanno superato la decina di titoli anche nelle ultime occasioni, sembra infatti piuttosto sottotono, ma è altamente probabile che si tratti solo di un inizio di basso profilo in attesa delle novità che sicuramente arriveranno dall'E3 2021.

The Wild at Heart - Cloud, 1 giugno

Ne avevamo parlato proprio nell'approfondimento sulla scorsa mandata di giochi, essendo già arrivato a maggio nel catalogo, ma in questo caso The Wild at Heart è stato messo a disposizione dal primo giugno attraverso Cloud ed è dunque giocabile sui dispositivi compatibili, oltre che su Xbox e PC. Come abbiamo riferito già nell'occasione precedente, al di sotto del suo fascinoso aspetto da action adventure "artistico" si trova un gioco alquanto strutturato in The Wild at Heart, che mischia diverse caratteristiche per emergere in maniera piuttosto unica.

Di base è una sorta di action adventure, che presenta anche alcuni elementi da RPG, ma a questi si aggiungono anche situazioni da puzzle game, in un insieme di regole decisamente unico. Vi si narra la storia di due ragazzi alle prese con un male oscuro all'interno di una terra magica e meravigliosa, tutta disegnata in 2D come una sorta di libro illustrato per bambini. Oltre alla necessità di combattere i nemici, è necessario risolvere costantemente enigmi ambientali utilizzando anche una serie di creaturine magiche sullo stile di Pikmin, attirandole a sé e utilizzandole per risolvere enigmi a puzzle sparsi per la strana mappa di gioco.