Need for Speed Hot Pursuit Remastered in arrivo su Xbox Game Pass e EA Play a giugno

Need for Speed Hot Pursuit Remastered sarà uno dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate e EA Play nel mese di giugno, inserito probabilmente all'interno della prossima mandata di metà mese ma con già una data stabilita per l'ingresso in catalogo: il 24 giugno 2021.

A partire da tale data, Need for Speed Hot Pursuit Remastered sarà dunque disponibile gratis per gli abbonati all'interno del catalogo condiviso tra EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, visto che quest'ultimo ingloba anche il primo, come sappiamo bene da un po' di tempo a questa parte. Si tratta di un'aggiunta di notevole interesse visto che il gioco è uscito solo lo scorso novembre, dunque è ancora piuttosto recente.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered recupera e migliora alcune delle caratteristiche più storiche della serie EA

Need for Speed Hot Pursuit Remastered è peraltro un buon racing game, una rimasterizzazione di uno dei capitoli più apprezzati della lunga e storica serie EA ad opera di Stellar Entertainment, diventato ormai esperto nel settore dopo aver effettuato la medesima operazione anche con Burnout Paradise Remastered.

In Need for Speed Hot Pursuit Remastered troviamo multiplayer cross-platform su tutte le piattaforme, tutti i contenuti originali e i DLC usciti in seguito al lancio, come le modalità aggiuntive Armed and Dangerous e Lamborghini Untamed. Il tutto ovviamente caratterizzato da una profonda rielaborazione tecnica in termini di grafica, oltre a diverse variazioni e miglioramenti applicati al gameplay, tra sistema di controllo, modalità, opzioni e altro.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Need for Speed Hot Pursuit Remastered da parte di Simone Tagliaferri, inoltre vi ricordiamo i quattro nuovi giochi annunciati al momento per la prima mandata di giugno 2021 su Xbox Game Pass.