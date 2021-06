Guardians of Cloudia, la recensione dell'action RPG con elementi da Pokémon

Sappiamo bene che di pseudo MMORPG per piattaforme mobile ce ne sono ormai a bizzeffe, ma questo titolo Neocraft si distingue, se non altro, per una notevole cura nella costruzione del mondo di gioco e del sistema di combattimento, pertanto guardiamo con un po' di interesse a questa recensione di Guardians of Cloudia.

La storia è un insieme di cliché a cui si può prestare ben poca attenzione, ma riguarda tanto per cambiare l'eterna lotta del bene contro il male, in questo caso all'interno di un mondo fantasy in stile anime che circonda il territorio di Cloudia. In sostanza, si inizia con l'essere una giovane promessa tra gli "Skywalker" (miracolosamente scampati agli avvocati di Lucas, a quanto pare), coloro che sono destinati a diventare guardiani, e ci si ritrova coinvolti in una lotta molto più grande di noi, con nemici apparentemente imbattibili ma che ci porteranno attraverso un lungo percorso di formazione verso l'auto-miglioramento e l'evoluzione in combattenti a pieno titolo. Tutto questo oltre ovviamente alle implementazioni multiplayer in PvP, trattandosi di un ibrido con elementi in stile MMO.

Guardians of Cloudia può presentare situazioni e combattimenti piuttosto strani

Sebbene Guardians of Cloudia non brilli propriamente per originalità, vi si scorgono alcuni elementi peculiari e interessanti, come il sistema di combattimento e la gestione dei pet, che da orpello diventano un vero e proprio elemento basilare del gameplay in questo particolare RPG. Già da una prima occhiata, tra caratterizzazione grafica e stile di gioco, appare molto chiara la vicinanza con Tales of Wind, che è in effetti sviluppato dal medesimo team Neocraft, ma considerando la qualità di quest'ultimo non si tratta di un elemento necessariamente negativo.

Certo, questo toglie ulteriore originalità a un gioco di per sé non proprio innovativo, dunque se avete giocato già a Tales of Wind sapete esattamente con cosa abbiamo a che fare: si tratta di un RPG con combattimenti in tempo reale e presenza di quest in single player PvE o modalità multiplayer tra 1v1, Team vs Team, Guild vs Guild, e una sorta di Battle Royale, tanto per non farsi mancare proprio nulla. Guardians of Cloudia non eccelle praticamente in nessuna delle diverse tipologie di gioco in cui si cimenta, ma nel complesso risulta un titolo piacevole, da provare volentieri anche grazie alla distribuzione free-to-play.