Xbox e Bethesda all’E3 2021: indiscrezioni e previsioni

Microsoft quest'anno ha una prateria di fronte a sé e non può davvero permettersi di fallire, soprattutto dopo l'affaire Halo Infinite dell'E3 dell'anno scorso. Sony non ha annunciato piani particolari per l'E3 2021 e le recenti notizie riguardanti alcuni dei giochi first party PlayStation, che di fatto hanno avallato la criticatissima strategia di Microsoft di supporto della generazione Xbox One anche dopo il lancio di Xbox Series X e S, sono una spinta inattesa e grandiosa per togliersi qualche soddisfazione a livello comunicativo. L'annuncio ufficiale della conferenza, che si terrà il 13 giugno 2021 alle 19:00 ora italiana, parla di uno streaming di 90 minuti incentrato sui giochi degli Xbox Game Studios, di Bethesda e di alcune terze parti non meglio identificate, in arrivo entro la fine dell'anno o poco oltre. Microsoft ha tenuto basso l'hype per non rischiare di fare la fine del 2020, quando l'attesa si tramutò in un boomerang. La casa di Redmond è stata incredibilmente discreta negli ultimi mesi, probabilmente proprio per conservare cartucce in occasione dell'E3 2021 (anche perché non aveva molto da dire, visto che non ha lanciato granché sul mercato). Nonostante ciò indiscrezioni e fughe di notizie non sono mancate, in particolare intorno ad alcuni titoli attesissimi di cui parleremo nei prossimi paragrafi e di cui cercheremo di darvi un quadro il più lucido possibile. Naturalmente immaginiamo che l'Xbox Game Pass avrà un ruolo centrale nell'evento, anche solo per il fatto che tutto ciò che sarà annunciato entrerà nel servizio dal giorno di lancio. Chissà che Microsoft non ci stupisca con qualche offerta dedicata. Ma ora cerchiamo di capire cosa possiamo aspettarci da Xbox e Bethesda all'E3 2021 parlandovi delle indiscrezioni e facendo qualche previsione.

Qualche certezza: Halo Infinite, Psychonauts 2 e Age of Empires 4 Xbox e Bethesda all'E3 2021 Un gioco in particolare dovrà dimostrare di essere andato oltre la presentazione dell'anno scorso: Halo Infinite. Dopo essere diventato la pietra dello scandalo dell'E3 2020, per certi versi anche ingiustamente, quest'anno il gioco di 343 Industries dovrà dimostrare di essere pronto per il mercato, sfoggiando tutte le sue doti migliori, in particolare a livello tecnico. Negli ultimi mesi lo studio di sviluppo ha mantenuto alto il livello comunicativo, tenendo un filo diretto con i fan, e non è un mistero che il gioco sarà presente alla conferenza, come svelato anche dalla locandina della stessa, quindi i dubbi in merito sono zero. A essere certo è anche il fatto che non può permettersi di fallire, per nessun motivo al mondo. Psychonauts 2 è un altro dei titoli certi. Qualcuno dice che sarà addirittura lanciato durante la conferenza. Double Fine ci ha lavorato per molti anni, iniziandolo prima di essere acquisita da Microsoft, quindi uscirà anche su PS4. Nonostante ciò, la fama del suo autore, Tim Schafer, nonché quella del primo episodio, considerato uno dei migliori platform di sempre, potrebbe rendere interessante sfoggiarlo durante l'evento, anche solo come fiore all'occhiello. Del resto se potranno giocarci da subito, i giocatori saranno sicuramente felici di poterlo vedere. Psychonauts 2 potrebbe essere lanciato durante la conferenza Su Age of Empires 4 abbiamo qualche dubbio, perché si tratta di un titolo essenzialmente PC. Microsoft potrebbe però volerlo mostrare per due motivi: annunciare la versione Xbox e avere un altro gioco quasi pronto sul palco, così da rispondere a chi la vuole poco concreta. In fondo stiamo parlando dell'erede di una delle serie di RTS più prestigiosa di sempre, quindi non certo di un titolo secondario, che dovrebbe arrivare entro l'anno. C'è anche da dire che sarà disponibile dal lancio sull'Xbox Game Pass PC, quindi perché nasconderlo?

Starfield sarà la prima grande esclusiva Xbox di Bethesda? Un'altra certezza dell'E3 2021 di Microsoft è un titolo attesissimo, di cui si parla da anni senza che se ne sappia niente di certo: Starfield di Bethesda. Il fatto che sarà presente sul palco di Microsoft è praticamente certo. Anche la locandina della conferenza non lascia molti dubbi in merito. Essendo una nuova proprietà intellettuale dello studio delle Elder Scrolls e degli ultimi Fallout, l'attesa è davvero alle stelle (scusate il gioco di parole). A interessare, comunque, non è solo la qualità del gioco, ma anche la conclusione del balletto di voci che si sono susseguite negli ultimi mesi, praticamente da quando Phil Spencer ha annunciato l'acquisizione di Bethesda, che possiamo riassumere in una semplice domanda: sarà o no un'esclusiva Xbox? Molti lo danno per scontato, ma l'annuncio ufficiale in sé potrebbe produrre un'esaltazione incredibile tra i fan della piattaforma. Di fatto stiamo parlando di una di quelle notizie capaci di galvanizzare le masse, che quindi Microsoft non sprecherà sicuramente. Cosa possiamo aspettarci da Starfield? Probabilmente un gioco di ruolo spaziale con elementi simulativi e un focus particolare sulla personalizzazione delle astronavi. In questo caso però, meglio aspettare che sia Bethesda a presentarcelo, perché potrebbero esserci delle sorprese.

Forza Horizon 5 o Forza Motorsport? Forza Motorsport Molti pensavano che all'E3 2021 Microsoft tornasse alla carica con Forza Motorsport di Turn10, ma le voci di corridoio più recenti e insistenti dicono che in realtà il Forza mostrato potrebbe essere Forza Horizon 5 di PlayGround Games, che dovrebbe avere un'ambientazione messicana. Probabilmente, essendo Forza Motorsport un grosso salto tecnologico per la serie, potrebbe non essere ancora pronto, mentre Forza Horizon 5 potrebbe essere stato plasmato partendo dall'eccellente quarto capitolo, così da accelerarne lo sviluppo. Naturalmente le nostre sono tutte ipotesi, quindi prendetele come tali. Noi saremmo contenti di vedere entrambi i giochi, ma siamo coscienti di come uno escluda necessariamente l'altro. Comunque sia, qualsiasi Forza venga mostrato, non sarebbe male poterci giocare entro la fine del 2021.

Cos’altro potrebbe essere presentato? Avowed potrebbe essere all'E3 2021 Attualmente gli Xbox Game Studios hanno più di trenta giochi in sviluppo, tra cui quelli che abbiamo citato nei paragrafi precedenti. Ci potrebbero essere anche dei progetti segreti, che in quanto tali non è possibile conteggiare, ma che comunque potrebbero essere tra i giochi presentati a sorpresa all'E3 2021. Vediamo cosa possiamo aspettarci compiendo un esame studio per studio. Compulsion Games non ha ancora annunciato il suo nuovo gioco, ma è noto che sia al lavoro su di una proprietà intellettuale inedita. Si parla di un mix tra Bioshock e Uncharted, ma di sicuro non si sa ancora niente. Comunque pare che il gioco sia tra i preferiti di Phil Spencer, quindi una certa attesa c'è. Oltre a Psychonauts 2, Double Fine sta lavorando a una nuova proprietà intellettuale non ancora annunciata. Difficile che sia mostrata durante la conferenza, visto che lo studio ha un gioco in via di lancio. inXile di Brian Fargo sta lavorando a diversi giochi di ruolo, uno dei quali sarà ibridato con un FPS. I lavori appena iniziati e il fatto che sia sviluppato usando l'Unreal Engine 5, rende molto difficile che sia mostrato durante la conferenza, a meno che non si decida di far vedere un teaser in CGI con logo. Il secondo gioco è ancora più in alto mare, dato che la preproduzione è iniziata a gennaio di quest'anno, quindi lo escludiamo a priori. Mojang, lo studio di Minecraft, ha dichiarato di stare sperimentando delle nuove idee. Immaginiamo che si tratti di qualche spin-off di Minecraft, alla stregua di Minecraft Dungeons, ma non sappiamo in che fase di sviluppo si trovino. Forse potrebbe essere tra le sorprese della conferenza. Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe essere tra i giochi della conferenza, nonostante sia sviluppato con l'Unreal Engine 5. Ninja Theory potrebbe mostrare qualcosa di avanzato, in previsione di un lancio nel 2022 o nel 2023. Anche gli altri progetti dello studio sono papabili per essere all'evento: i misteriosi Project Mara e The Insight Project, annunciati ormai da qualche tempo. Sulla carta si tratta di due titoli fortemente sperimentali che siamo molto curiosi di vedere in azione. Senua sarà all'E3 2021? Obsidian è lo studio più attivo in assoluto tra quelli Xbox e ha diverse cose da poter mostrare. Intanto c'è Avowed, che potrebbe essere presente in una forma più ampia rispetto all'E3 2020, dove fu mostrato con un breve teaser. Inoltre ci potrebbe essere qualche aggiornamento per Grounded, titolo in accesso anticipato già da qualche tempo. Considerate però che Obsidian ha anche altri tre giochi in sviluppo: uno diretto da Tim Can, che dovrebbe essere The Outer Worlds 2 (troppo presto per mostrarlo, visto che sono in corso ancora i lavori sul primo capitolo); uno diretto da Josh Sawyer che sta entusiasmando lo studio ma che non è stato ancora annunciato e l'ultimo diretto da Brandon Adler, anch'esso non annunciato. Difficile dire le probabilità di vedere gli ultimi due durante la conferenza, anche se potrebbero essere entrambi in preproduzione, quindi li escluderemmo a priori. Playground Games non ha solo il nuovo Forza Horizon in sviluppo, ma anche il reboot di Fable. I lavori però non sono molto avanzati, quindi è difficile che sia presente all'E3 2021 (lieti di essere smentiti). Rare potrebbe invece mostrare qualcosa di Everwild, quantomeno per spiegare un po' meglio il gioco e togliere di torno le voci che lo vogliono ancora in alto mare. Potrebbe esserci, ma ci contano in pochi. The Initiative potrebbe mostrare del gameplay di Perfect Dark, di recente annuncio. Non lo diamo come sicuro, ma non è nemmeno improbabile. Undead Labs è al lavoro su State of Decay 3, che però sembra ancora nelle prime fasi di sviluppo. Qualcosa potrebbe vedersi, ma non ci conteremmo troppo. Perfect Dark ci sarà? Di Starfield abbiamo già parlato, ma Bethesda potrebbe farci assaggiare anche qualcosa di The Elder Scrolls VI. Il titolo è talmente atteso che basterebbe il nome completo con logo, l'ambientazione e l'annuncio dell'esclusiva PC/Xbox per mandare i fan in brodo di giuggiole. Id Software ha lanciato da poco Doom Eternal, ma potrebbe avere un altro progetto nel cassetto. In fondo dopo Doom (2016) tirò fuori dal cilindro Quake Champions, quindi potrebbe stupirci con qualcosa di simile, anche perché proprio Quake Champions ha visto un discreto rallentamento degli aggiornamenti negli ultimi tempi. Arkane Studios sta per lanciare Deathloop su PS5 e PC, ma pare che abbia almeno un altro gioco in sviluppo: un fantasy con vampiri. Microsoft potrebbe tirarlo fuori dal cilindro in qualche modo, anche se ancora lontano dal completamento, per riappropriarsi del nome di Arkane, i cui fan al momento hanno lo sguardo fisso verso la piattaforma concorrente. Tango Gameworks è al lavoro su Ghostwire Tokyo, un'altra esclusiva temporale per PS5 e PC. Difficile che il team di Mikami abbia un progetto secondario da presentare, quindi potrebbe proprio non esserci (oppure Microsoft potrebbe mostrare un fair play tale da dargli comunque tribuna). Machine Games potrebbe essere il jolly della conferenza di Microsoft e mostrare il nuovo Indiana Jones e un nuovo Wolfenstein. Non c'è niente di certo, ma il team è silenzioso da tempo e qualcosa in sviluppo deve avercelo per forza. La sua presenza all'evento è quindi molto probabile. The Elder Scrolls VI potrebbe essere la bomba dell'E3 2021 Zenimax Online è impegnatissima con The Elder Scrolls Online, che sta andando molto bene. Ma ha anche in cantiere diversi progetti non annunciati, non sappiamo in che stato di sviluppo. Che uno di questi spunti a sorpresa durante la conferenza? Possibile, ma non lo daremmo per certo. The Coalition sta sviluppando sicuramente Gears 6, ma ha anche un altro gioco in lavorazione che potrebbe mostrare durante la conferenza. Si parla di un titolo minore, con valori produttivi da AA, ma potrebbe essere una sorpresa. Rimangono Alpha Dog e Roundhouse, dei cui progetti non si sa niente. Magari potrebbero presentare qualcosa, ma non sappiamo proprio cosa potrebbe essere.