Xbox Series S in sconto su Amazon al prezzo più basso visto finora

Xbox Series S è attualmente in vendita su Amazon in sconto, con il prezzo più basso visto finora e che rappresenta dunque un'ottima occasione per tutti coloro che sono interessati ad entrare nella next gen di Microsoft attraverso la scelta più economica.

Tale scelta è ancora più economica adesso: per un periodo di tempo limitato, Xbox Series S può essere acquistata al prezzo di 279 euro invece del prezzo standard di 299 euro, cosa che può rappresentare un'offerta davvero allettante per tutti. Trovate il link per l'acquisto nel banner riportato qui sotto.

Una cifra del genere, pur ribassata di soli 20 euro rispetto al prezzo originale, rappresenta probabilmente il biglietto d'ingresso più basso per la next gen, visto che la console presenta comunque hardware di nuova generazione.

Xbox Series S può essere una scelta molto interessante anche per coloro che non hanno propriamente programmato l'acquisto di una Xbox di nuova generazione, visto che l'offerta di Xbox Game Pass può valere da sola il salto nel mondo delle console Microsoft e un prezzo del genere è al livello, o praticamente più basso, di quello a cui si trovano le console di generazione scorsa.

Xbox Series S è la "sorella minore" di Xbox Series X, ma ne condivide diverse caratteristiche

Nel frattempo, restiamo in attesa delle novità che arriveranno nel corso della conferenza Microsoft e Bethesda all'E3 2021, che ricordiamo è fissata per il 13 giugno alle ore 19:00, come riportato anche nella nostra guida a tutti gli eventi e le conferenze in arrivo.