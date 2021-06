Bloodstained Ritual of the Night: seguito confermato, ma priorità agli extra del 1° gioco

Dopo una serie di leak arriva la conferma ufficiale: un seguito di Bloodstained Ritual of the Night è in sviluppo, precisamente è "nelle prime fasi di pianificazione". In altre parole, non possiamo aspettarci un'uscita a breve termine, anche perché il team afferma che per il momento la priorità è il rilascio di nuovi contenuti per il primo capitolo.

Come potete leggere voi stessi qui sotto, l'account Twitter ufficiale di Bloodstained Ritual of the Night ha scritto: "Riguardo ai recenti report, 505 Games e ArtPlay,Inc sono nelle prime fasi di pianificazione per un seguito di Bloodstained. In ogni caso, le risorse di sviluppo attuali sono focalizzate sul completamento dei nuovi contenuti per Ritual of the Night. Abbiamo molto in programma per voi."

Bloodstained Ritual of the Night è un puro metroidvania, creato dall'autore di Castlevania, Koji Igarashi. Ci porta in un castello steampunk infestato da demoni nell'Inghilterra del 18° secolo. I giocatori controllano Miriam, un'orfana che è stata infusa con il potere (e maledizione) dei cristalli. Per salvare l'umanità e se stessa, Miriam deve distruggere il castello e fermare l'invasione di demoni.

Se avete apprezzato il gioco, vi consigliamo il nostro speciale: Bloodstained: Ritual of the Night: analizziamo la modalità classica e il Kingdom Crossover.