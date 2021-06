Yuji Naka, creatore di Sonic, pare abbia lasciato Square Enix dopo Balan Wonderworld

Aveva fatto un certo scalpore la collaborazione tra Yuji Naka, creatore storico di Sonic e capo del Sonic Team nei tempi d'oro di Sega, e Square Enix, ma sembra che la partnership sia già giunta al termine e che Naka sia uscito dal publisher nipponico, dopo il lancio di Balan Wonderworld.

Non ci sono stati annunci ufficiali, dunque la notizia non è ancora da prendere per vera e verificata, ma il profilo Twitter di Naka segnala che non lavora più in Square Enix e che a quanto pare il suo ultimo giorno di lavoro presso la compagnia risale al 30 aprile 2021.



In attesa di informazioni ufficiali, possiamo solo andare per supposizioni, a dire il vero non molto difficili da fare: Balan Wonderworld è stato un notevole flop dal punto di vista commerciale e di critica, dunque il progetto chiaramente non è destinato a proseguire con un altro capitolo.

Non sappiamo se l'insuccesso del gioco sia alla base dell'uscita di scena di Naka da Square Enix o se questa fosse comunque prevista una volta concluso lo sviluppo di Balan Wonderworld, dunque attendiamo eventuali comunicazioni da parte di una parte o dall'altra al riguardo, anche per capire cosa farà adesso un personaggio che rimane comunque, a prescindere dai progetti recenti, un elemento storico dello sviluppo videoludico in Giappone e nel mondo in generale.

