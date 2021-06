Warhammer Underworlds Online è gratis su Steam fino al 10 giugno 2021

Warhammer Underworlds Online è attualmente gratis in versione PC Steam. Fino al 10 giugno, 19:00 ora italiana, potete reclamare una copia del gioco multigiocatore senza spendere un singolo centesimo. Precisiamo che non si tratta di una versione di prova, ma del gioco intero (senza DLC, però) che sarà vostro per sempre una volta associato all'account.

Per poter reclamare la vostra copia gratis di Warhammer Underworlds Online vi basterà raggiungere questo indirizzo di Steam.

Warhammer Underworlds: Online è un adattamento digitale del gioco da tavolo a turni di Games Workshop. Potremo scegliere la nostra fazione, costruire un mazzo e giocare scontri strategici con una meccanica di dadi-e-carte.

Warhammer Underworlds Online

Ecco i requisiti minimi indicati su Steam da Warhammer Underworlds Online:



Sistema operativo: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) or 64-bit Windows 10

Processore: Intel Core i5-2300 @ 2.80 GHz / AMD FX-4350 @ 4.2 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 10 GB di spazio disponibile

Infine, vi lasciamo al nostro articolo dedicato al provato di Warhammer Underworlds Online.