Among Us: un nugget di pollo McDonald's che sembra un crewmate venduto a 100.000$

Among Us è ormai un fenomeno di massa, entrato di prepotenza nella cultura popolare e il suo livello di celebrità si misura anche in base a follie come un nugget di pollo fritto venduto a un prezzo sbalorditivo su eBay solo perché assomiglia a un crewmate del gioco Innersloth.

Sì signori: la crocchetta di pollo che vedete nella foto qui sotto è stata venduta alla modica cifra di 99.997 dollari su eBay, in quello che continuiamo a sperare sia una sorta di stunt di marketing virale e non una vera transazione, per la salute mentale di tutti.

Among Us e il nugget di pollo più sospetto (e più caro) del mondo

Il nugget in questione è decisamente sospetto, in effetti: la forma è proprio quella del crewmate ma è probabile che si tratti di un impostore, vista la sua consistenza decisamente diversa. La crocchetta in questione proviene da McDonald's ed era stata messa in vendita all'asta su eBay a una cifra senza troppe pretese, partendo da 99 centesimi lo scorso 28 maggio.

Sembrava uno scherzo innocente, ma un paio di giorni dopo l'apertura dell'asta il prezzo era già schizzato a 14.869 dollari, dando il via a una folle gara di puntate sempre più alte fino ad arrivare a sfiorare i 100.000 dollari alla conclusione.

Speriamo che chi ha speso questi 99.997 dollari possa godersi questo acquisto incredibile, possibilmente posizionandolo in una teca un po' più rispettosa del valore di questo incredibile crewmate/impostore di pollo fritto rispetto alla semplice bustina dell'Ikea in cui è stato inserito per la foto.

Nel frattempo, Among Us è stato annunciato anche su PS4 e PS5 nel recente State of Play di Sony, dopo il lancio della nuova mappa The Airship.