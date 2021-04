Among Us: trailer d'annuncio per PlayStation 4 e PS5 dallo State of Play di aprile 2021

Nonostante il suo momento di gloria sia passato, Among Us è un gioco ancora molto atteso. Nel corso del 2021, oltretutto, questo divertente party game colmerà una delle sue lacune principali e arriverà anche su PlayStation. Innersloth ha annunciato con un trailer trasmesso durante lo State of Play di aprile 2021 che Among Us arriverà anche su PlayStation 4 e PS5 nel corso del 2021.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul gioco, se non che la versione PlayStation potrà contare su di uno speciale cappello ispirato alle orecchie di Ratchet, il vero protagonista dello State of Play con Ratchet & Clank: Rift Apart e un compagno dalle fattezze dell'inseparabile Clank.

Per il resto il gioco dovrebbe essere assolutamente identico a tutte le altre versioni, ovvero un party game per 10 persone nelle quali i giocatori devono scoprire attraverso delle investigazioni, chi è l'impostore che si nasconde tra di loro.

Con l'arrivo sulle console di Sony Among Us è poi presente su tutte le principali piattaforme come Xbox, Nintendo Switch e, ovviamente, PC e mobile, ovvero dove è nato il fenomeno di Innersloth. Pensate sia questa l'occasione giusta per scoprire il gioco?