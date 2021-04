Ratchet & Clank: Rift Apart, nuovo video di gameplay per PS5 dallo State of Play

Con 15 minuti di spettacolare video di gameplay preso direttamente da PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart si è mostrato allo State of Play di aprile 2021. Il nuovo gioco di Insomniac Games ha mostrato letteralmente i muscoli, grazie ad un sapiente connubio di grafica, gameplay e idee innovative che sfruttano pienamente l'hardware di PlayStation 5.

Con buona pace di Returnal e Demon's Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart punta ad essere la prima grande esclusiva per la console di nuova generazione di Sony. Un gioco in grado di sfruttare la capacità di calcolo di PS5 per portare a schermo una grafica dettagliata, piena di oggetti in movimento, effetti visivi e...pellicce iper realistiche. A questa va aggiunta una struttura dei livelli innovativa, capace di sfruttare pienamente la velocità di caricamento fulminea degli SSD della console.

Dal punto di vista del gameplay, Insomniac Games non sembra voler reinventare la ruota, ma quello che si è visto è un gioco solidissimo, tecnicamente appagante e divertente. Con il classico stile narrativo tagliente e scanzonato. Un gioco che darà tantissime soddisfazioni anche ai fotografi virtuali grazie a un photomode piuttosto potente in grado di valorizzare l'eccellente lavoro svolto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello del character design.

Ratchet & Clank: Rift Apart uscirà il prossimo 11 giugno 2021, ma prima le orecchie del protagonista finiranno all'interno di Among Us, il divertente party game di Immersloth.

Che ve ne pare di quanto visto stasera?