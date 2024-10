Ratchet & Clank: Rift Apart ora supporta PS5 Pro con due nuove modalità grafiche grazie a una patch

La modalità Fidelity Pro, invece, punta a un framerate di 30 fps di base, ma presenta delle nuove opzioni relative al ray-tracing (riflessi e occlusione ambientale) che possono essere bilanciate liberamente per ottenere performance migliori usando la modalità a 120 Hz o una resa visiva superiore. Inoltre, si parla di una maggiore densità di pedoni e traffico in alcune aree e dettagli dei capelli maggiori.

In particolare i due nuovi preset grafici aggiunti sono Performance Pro e Fidelity Pro . Il primo impiega l'upscaling di PSSR per offrire un framerate a 60 fps con la stessa qualità visiva della modalità Fidelity di PS5 base e ray tracing attivo.

Insomniac Games ha pubblicato la patch 1.005.000 di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 che aggiunge nuove modalità grafiche e opzioni per il ray-tracing ad hoc per PS5 Pro , in vista del lancio della console il prossimo 7 novembre.

Le nuove modalità grafiche di Ratchet & Clank: Rift Apart su PS5 Pro nel dettaglio

Leggiamo le note dell'aggiornamento 1.005 di Ratchet & Clank: Rift Apart tradotte in italiano:

Nuove modalità grafiche

Performance Pro (predefinita per PlayStation 5 Pro) Questa modalità punta a un framerate di 60 fotogrammi al secondo, mantenendo la qualità dell'immagine della modalità Fidelity standard grazie all'uso della PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Tutte le funzioni di ray-tracing (RT) sono attive, compresi i riflessi in ray-tracing, il ray-tracing sull'acqua e gli interni delle finestre in ray-tracing. Questa modalità è consigliata alla maggior parte dei giocatori.

Fidelity Pro

Questa modalità punta a 30 fotogrammi al secondo per i giocatori che vogliono sperimentare le nuove caratteristiche grafiche del ray-tracing. Queste nuove caratteristiche possono essere regolate individualmente per raggiungere frame rate intermedi più elevati, soprattutto quando si utilizzano le opzioni "VRR" o "Modalità di visualizzazione a 120 Hz". La densità dei pedoni e del traffico può essere aumentata in alcune aree e i dettagli dei capelli sono maggiori.

Nuove opzioni grafiche

Riflessi RT: Medio (prestazioni) / Alto (fedeltà predefinita)

Imposta il livello di qualità delle riflessi in ray-tracing. L'impostazione "Media" esegue il ray-tracing a metà della risoluzione di rendering, mentre l'impostazione "Alta" esegue il ray-tracing alla massima risoluzione di rendering. L'impostazione "Alta" migliora anche la fluidità dell'animazione nei riflessi. Disponibile solo nella modalità grafica "Fidelity Pro".

RT Occlusione ambientale : Off (Prestazioni) / Medio / Alto (Fidelity default)

Utilizza il ray-tracing per calcolare informazioni aggiuntive sull'illuminazione di occlusione ambientale. L'impostazione "Medio" utilizza queste informazioni per aumentare l'occlusione ambientale screen-space. L'impostazione "Alta" aggiunge anche un rimbalzo GI screen-space per ottenere informazioni aggiuntive sull'illuminazione ambientale. L'impatto visivo di questa funzione varia notevolmente in base alla scena.

Anche Marvel's Spider-Man 2 ha ricevuto un aggiornamento che aggiunge il supporto a PS5 Pro con due modalità grafiche.