Dei turisti stranieri avrebbero contravvenuto alle regole del Nintendo Museum, diventando virali in rete

In precedenza, sono emersi anche dei report di un visitatore di un museo che ha scollegato il cavo di un controller Super Nintendo , toccando quindi oggetti del museo che dovrebbero assolutamente non essere toccati.

Un sito giapponese - Nintendo Every - afferma che alcuni turisti hanno fatto fotografie di un'area del museo in cui è proibito fare fotografie e le stanno condividendo tramite i social media. Una in particolar modo - che mostriamo in versione censurata poco sotto - è diventata virale e ha ottenuto migliaia di Mi Piace e visualizzazioni.

Il Museo di Nintendo , in Giappone, è una meta turistica agognata da molti. In tanti sono andati a vedere tale luogo, non solo giapponesi ovviamente, ma anche degli stranieri. Pare però che qualche straniero si stia comportando in modo molto scortese .

Il museo di Nintendo è un normale museo

Non è affatto strano che in un museo venga proibito di toccare gli oggetti esposti e sia vietato fare fotografie, in almeno una parte dell'esposizione. Non dovete quindi pensare che Nintendo stia imponendo regole particolari e inaspettate.

Il tweet censurato divenuto virale

Ciò che alcuni temono è che Nintendo imponga restrizioni e regole aggiuntive, per tutti, così da limitare i rischio che altri incidenti di questo tipo avvengano. Più in generale, negli anni il Giappone - con l'aumento dei turisti - ha sempre più ampliato le restrizioni per gli stranieri, anche in risposta a persone che non sono in grado di rispettare gli usi locali.

