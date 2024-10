Hogwarts Legacy include un easter egg dedicati a Silente e ai vecchi giochi di Harry Potter

Questo però non significa che non vi siano dei riferimenti ai personaggi amati da tanti appassionati, come ad esempio Silente . Parlando proprio del preside, alcuni giocatori hanno ora scoperto un easter egg presente in Hogwarts Legacy che non solo rimanda al personaggio ma anche ad alcuni vecchi giochi.

Hogwarts Legacy - il gioco d'azione a mappa aperta di Warner Bros. che negli ultimi due anni ha ottenuto un successo enorme - è ambientato circa un centinaio di anni prima dell'inizio della storia dei romanzi e, in altre parole, non include alcun personaggio della saga cinematografica.

I dettagli dell'easter egg di Hogwarts Legacy

In particolare, sulla pagina Reddit di "Harry Potter Game", un giocatore ha riferito che c'è una Fenice su un muro di Hogwarts. Di per sé non è una cosa degna di nota, ma si trova nello stesso punto in cui si trovava l'ufficio di Silente nei vecchi giochi di Harry Potter. In altre parole, si tratta di un evidente omaggio a Silente.

"Oh, è questo il significato! Pensavo fosse un altro segreto o un enigma, sono secoli che cerco di capirlo", si legge nel commento principale del post su Reddit. "Wow, è davvero forte. Non ne avevo idea perché non ho giocato ai giochi più vecchi. È incredibile quanti easter egg ci siano in questo gioco", si legge in un altro commento.

È lecito supporre che non si tratti di una scoperta inedita e che altri avessero già notato la cosa, ma sembra essere un'informazione nuova per la stragrande maggioranza dei giocatori, nonostante Hogwarts Legacy sia uscito da ben più di un anno e nonostante sia stato meticolosamente esaminato da molti fan di Harry Potter.

Segnaliamo infine che Hogwarts Legacy Definitive Edition sarebbe in sviluppo, con tanti contenuti inediti.