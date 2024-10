Hogwarts Legacy Definitive Edition sarebbe in sviluppo, con tanti contenuti inediti

Molti dettagli ancora da definire

Sempre stanto a quanto si legge nel report, al momento ci sono più dettagli da definire, inclusa la finestra di lancio e prezzo, con alcune fonti che affermano che la pubblicazione potrebbe avvenire nel corso del 2025 per sopperire alle scarse vendite di Suicide Squad: Kill the Justice League, dunque ipoteticamente entro la fine dell'anno fiscale (31 marzo). Aggiungiamo noi: in tal caso, sarebbe plausibile un annuncio già durante i The Game Awards del 12 dicembre.

Come al solito raccomandiamo di prendere con le molle indiscrezioni come quelle qui sopra in attesa di possibili conferme ufficiali, per quanto Tom Henderson è noto per essere una fonte di informazioni affidabili all'interno del settore videoludico. A ogni modo un'operazione simile avrebbe sicuramente senso, considerando l'enorme successo commerciale di Hogwarts Legacy. Lanciato a inizio 2023, il gioco ha venduto oltre 24 milioni di copie in tutto il mondo e tutt'ora lo vediamo spesso tra le prime posizioni delle classifiche di vendita dei vari mercati nel mondo.