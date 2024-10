La serie di Tomb Raider ha raggiunto uno straordinario traguardo di vendite

"Siamo davvero onorati di poter condividere uno straordinario risultato per Tomb Raider : la serie ha ufficialmente superato i 100 milioni di copie vendute", ha scritto Crystal Dynamics in un post pubblicato su X.

Un futuro luminoso per Lara Croft

Il post del team di sviluppo arriva a poche ore dall'annuncio di Tomb Raider IV-VI Remastered, una nuova raccolta che includrà in questo caso il quarto, il quinto e il sesto episodio della serie in una versione rimasterizzata sul piano tecnico e non solo.

Nel frattempo, lo sviluppo del nuovo Tomb Raider procede bene e la presenza di Amazon Games in qualità di publisher fornisce precise garanzie sul valore produttivo della prossima avventura di Lara Croft, che speriamo possa segnare un ritorno importante per il franchise.

