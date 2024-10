Tomb Raider IV-VI Remastered annunciato con data di uscita, trailer, piattaforme e prezzo

Aspyr ha annunciato l'arrivo di Tomb Raider IV-VI Remastered. La data di uscita è il 14 febbraio 2025 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il prezzo di vendita ufficiale è 29,99€, su tutte le piattaforme. Non manca però il classico sconto di lancio su computer, PlayStation (per gli abbonati Plus) e Nintendo Switch. Al momento non è attivo su Xbox.