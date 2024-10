Scopriamo Zarude, Victini e Latias-ex del GCC Pokémon Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti

Manca ormai pochissimo e la nuova espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon sarà disponibile nei negozi. Come da tradizione The Pokémon Company condivide con noi (e con voi) qualche nuova carta in modo da solleticare i vostri appetiti sia di giocatori che di collezionisti.

In questo caso abbiamo l'occasione di vedere in anteprima le carte di Zarude, Victini e Latias-ex. Per chi non lo sapesse l'espansione Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2024. L'atmosfera di questa espansione è ispirata a scenari tropicali e ai draghi, in linea con il tema della seconda parte del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, Disco Indaco​. Questa espansione introduce oltre 250 carte, tra cui spiccano le nuove carte Pokémon-ex Teracristal Astrali e carte speciali come le Carte ASSO TATTICO. Tra i Pokémon più attesi ci sono Pikachu-ex Teracristal e diversi Pokémon di tipo Drago, come Exeggutor di Alola-ex, Archaludon-ex, e il "nostro" Latias-ex.

Ecco i dettagli della nuova espansione: