Astro Bot per PlayStation 5 è in sconto al prezzo più basso dal lancio su Amazon Italia

Che gioco è Astro Bot

Astro Bot è un gioco di piattaforme e azione 3D. Nei panni del robottino Astro, la nostra nave spaziale a forma di PS5 viene attaccata da un alieno verde. Naufraghiamo così su un pianeta desertico e con il nostro controller-navetta dobbiamo volare nella galassia alla ricerca delle componenti di PS5 e della nostra ciurma perduta, composta anche da robot con l'aspetto di amati personaggi della storia di PlayStation.

Il gioco è diviso in tanti livelli, perlopiù semplici in termini di difficoltà, nei quali divertirsi con tanti potenziamenti e trasformazioni per Astro. Non mancano poi vari boss e segreti da trovare, in una avventura non troppo lunga che diverte dall'inizio alla fine.