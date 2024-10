Dragon Ball: Sparking! Zero è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come certamente saprete, e stando all'accoglienza riservata al gioco dalla stampa internazionale ci troviamo chiaramente di fronte a un eccellente ritorno per la serie Budokai Tenkaichi.

Caratterizzato da un roster mai così ampio, che conta la bellezza di 181 personaggi appartenenti alle saghe di Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, nonché a diversi lungometraggi animati, quello firmato anche stavolta da Spike Chunsoft è uno dei migliori tie-in basati sull'opera di Akira Toriyama.

Sebbene infatti la formula degli arena fighter non nasconda i propri limiti, Sparking! Zero prova a nasconderli grazie a una serie di attenzioni lato gameplay che mantengono sempre alto il ritmo dei combattimenti, mettendoci a disposizione un repertorio di mosse davvero ricco e portato sullo schermo in maniera spettacolare.

I punti di forza del gioco risiedono tuttavia nei suoi contenuti, con otto differenti campagne dedicate ad altrettanti personaggi e arricchite da bivi e diramazioni in grado di raccontare entusiasmanti storie alternative, nonché battaglie personalizzate, tornei e un multiplayer competitivo sia in locale via split-screen che online.