Dragon Ball: Sparking! Zero, scopriamo tutti i What If degli Episodi Sparking

Uno degli aspetti migliori di Dragon Ball: Sparking! Zero sono gli Episodi Sparking, devi veri e propri "What If" che portano la storia della saga verso risvolti inediti e alternativi: scopriamoli tutti.

Dragon Ball: Sparking! Zero è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e siamo sicuri che vi divertirete con i tanti contenuti che questo nuovo capitolo della serie Budokai Tenkaichi ha da offrire. Di certo la prima cosa con cui andrete a cimentarvi saranno le otto campagne dedicate ad altrettanti personaggi della serie, ma scoprirete ben presto che nascondono un segreto. Ci riferiamo ai What If degli Episodi Sparking: diramazioni alternative rispetto alla trama canonica di Dragon Ball a cui è possibile accedere completando specifiche sfide, prestando attenzione a soddisfare alcuni requisiti (generalmente "batti l'avversario in fretta"), che presentano situazioni completamente inedite e davvero entusiasmanti per i tantissimi fan dell'opera di Akira Toriyama.

Come si sbloccano gli Episodi Sparking? Se avete letto la nostra recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero, saprete che il gioco include otto differenti campagne che si sbloccano in maniera progressiva e ci vedranno seguire le vicende di altrettanti personaggi all'interno di uno o più archi narrativi: Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Trunks del futuro, Freezer, Black Goku e Jiren. Ebbene, l'interfaccia consente di visualizzare il percorso di ognuno di questi combattenti, composto da varie missioni, e alcune di esse sono contrassegnate da un'icona verde con il simbolo di un bivio: è lì che gli sviluppatori hanno inserito una diramazione che conduce appunto a un Episodio Sparking, e che può esaurirsi in una semplice sequenza alternativa oppure dar vita a un binario inedito dai risvolti sorprendenti. Come detto, le condizioni per accedere a questi What If sono fondamentalmente sempre le stesse, ma comunque piuttosto vaghe: bisogna sconfiggere l'avversario rapidamente, ma non viene fornita un'indicazione precisa. Per riuscire nell'impresa è dunque il caso di caricare il ki, entrare in modalità Sparking, agganciare il nemico con una lunga combo e poi infliggergli più danni possibile attraverso l'esecuzione delle mosse speciali, ripetendo la sequenza fino alla vittoria. Goku salva Tenshinhan e Jiaozi durante uno dei suoi Episodi Sparking in Dragon Ball: Sparking! Zero Se conoscete la storia di Dragon Ball, probabilmente capirete subito dove il gioco voglia andare a parare, visto che ci sono ad esempio avversari che Goku non è riuscito a battere se non ricorrendo a sacrifici estremi oppure trovando le forze in seguito all'uccisione di alcuni suoi cari amici: è chiaro che completare con successo questi scontri andrà a cambiare il corso degli eventi.

Gli Episodi Sparking di Goku Il bivio iniziale della campagna di Goku si verifica immediatamente, in concomitanza con l'avvento di Radish. Di fronte al malvagio Saiyan venuto dallo spazio ci vengono date due possibilità: affrontare l'avversario da soli oppure stringere un'inaspettata alleanza con Piccolo, fino a quel punto il nostro più acerrimo nemico, come accade appunto nella trama canonica di Dragon Ball. Piccolo si prepara a lanciare il suo Makankosappo in Dragon Ball: Sparking! Zero Nel primo caso ci recheremo all'incontro insieme a Crilin e Muten e dovremo cercare di battere Radish rapidamente, ma un altro bivio diventerà accessibile anche qualora dovessimo decidere di collaborare con Piccolo, sottostando alle medesime condizioni: l'importante è che Goku non debba sacrificarsi per fare in modo che suo fratello venga sconfitto, e se tale requisito verrà rispettato potremo assistere a scene inedite. È chiaro che evitando la morte di Goku innescheremo una serie di eventi alternativi che daranno vita a un percorso completamente diverso da quello che conosciamo. Kakaroth farà infatti molta più fatica a sconfiggere Nappa e dovrà ricorrere ai senzu per rimettersi in forze al termine di ogni scontro in cui ha dato tutto per riuscire a battere il proprio avversario, diventando così di volta in volta più potente, come accade ai Saiyan. Nappa e Vegeta al loro arrivo sulla Terra in Dragon Ball: Sparking! Zero In base però al destino di Piccolo, determinato dal primo bivio di cui abbiamo parlato, si concretizzeranno due possibili scenari: laddove dovesse sopravvivere, Goku non si trasformerà in Super Saiyan, mentre Freezer e il suo esercito verranno a cercare le Sfere del Drago sulla Terra anziché su Namec, dando vita a uno scontro disperato che vedrà la partecipazione anche di Vegeta. Nel caso in cui Piccolo dovesse morire, invece, vedremo Goku diventare Super Saiyan già nel primo scontro con Vegeta e quest'ultimo fuggire con l'obiettivo di raggiungere lo stesso livello di potenza, per poi riuscire nell'impresa e abbattere lui stesso Freezer. A quel punto su Namec si consumerà un inedito scontro fra Super Saiyan! Goku diventa Super Saiyan per la prima volta in Dragon Ball: Sparking! Zero Il terzo e ultimo episodio Sparking di Goku è accessibile durante la saga degli androidi: sconfiggendo Cell prima che assorba C-17 e C-18, eviteremo che raggiunga la forma perfetta e libereremo il mondo dalla sua minaccia. A quel punto però dovremo vedercela con l'Androide 16, che è stato costruito appositamente per uccidere Goku: riusciremo a farlo desistere?

Gli Episodi Sparking di Vegeta Durante il secondo capitolo della campagna di Vegeta, legato alla saga degli androidi, avremo la possibilità di battere l'Androide 18 anziché limitarci a sopravvivere allo scontro: così facendo sbloccheremo un Episodio Sparking in cui dovremo dapprima battere Super Trunks nella Stanza dello Spirito e del Tempo, poi affrontare e sconfiggere Cell insieme a lui. Vegeta e Trunks eseguono insieme il Final Flash per battere Cell in Dragon Ball: Sparking! Zero Per quanto riguarda invece il secondo Episodio Sparking di Vegeta, potremo sbloccarlo durante la saga di Majin Bu, scegliendo di resistere all'influenza di Babidy: in quel caso ci troveremo ad affrontare prima Darbura e poi lo stesso mago, impedendo il risveglio di Majin Bu e chiudendo l'arco narrativo con un combattimento contro Goku sullo sfondo del Torneo Tenkaichi.

Gli Episodi Sparking di Gohan Se è vero che la campagna di Gohan si focalizza unicamente sulle gesta del personaggio dalla saga di Cell in poi, senza dunque soffermarsi sugli eventi che vanno dall'avvento dei Saiyan allo scontro con Freezer, l'unico Episodio Sparking che lo vede protagonista offre dei risvolti narrativi davvero interessanti rispetto alla storia che conosciamo. Gohan durante lo scontro con Cell in Dragon Ball: Sparking! Zero Per sbloccarlo dovremo attendere il quinto capitolo, durante la saga di Dragon Ball Super in cui Freezer attacca la Terra con il suo esercito e Gohan prova inutilmente a fermarlo. Ebbene, se riusciremo a sconfiggere il malvagio alieno si aprirà un percorso inedito in cui il figlio di Goku, consapevole di avere la responsabilità di proteggere il pianeta in assenza del padre, ricomincerà ad allenarsi con grande determinazione. Questa rinnovata grinta porterà Gohan a superare ogni limite, diventando il guerriero definitivo e distinguendosi durante il Torneo del Potere, arrivando ad affrontare Hit praticamente alla pari e destando la curiosità di tutti i Kaiohshin dei vari universi, incluso uno in particolare che, come probabilmente sapete, non è animato da buone intenzioni. Black Gohan in Dragon Ball: Sparking! Zero È per questo che, con il ritorno di Trunks dal futuro, ci troveremo a combattere... Black Gohan. Sarà infatti quello il combattente scelto da Zamasu per portare avanti i suoi piani, e per vincere uno scontro così difficile dovremo attuare il piano originale di Goku e Vegeta nella stori canonica, eseguendo dunque la Mafuba per sigillare lo spirito di questo potentissimo avversario.

Gli Episodi Sparking di Piccolo Sono due gli Episodi Sparking che potremo sbloccare durante la campagna di Piccolo. Il primo bivio è presente nel secondo capitolo, durante lo scontro con Freezer, quando potremo provare a tener testa a questo potentissimo avversario anche dopo che avrà raggiunto la sua forma finale. Il combattimento verrà ugualmente completato da Goku, ma Piccolo deciderà di continuare ad allenarsi per diventare ancora più forte. Piccolo possiede alcune fra le mosse più belle di Dragon Ball: Sparking! Zero Il secondo bivio si trova invece nel terzo capitolo, quando il namecciano può scegliere di andare in aiuto di Goku e affrontare lui l'Androide 16, per poi rivolgere le sue forze contro 17 e 18. In quel momento realizza che i cyborg sono troppo forti e si fonde con Dio, come accade nella serie, ma al contempo decide di allenare Gohan in vista del Cell Game. Lì affronta Cell il tempo necessario per consentire al suo allievo di eliminare una volta per tutte questa minaccia.

Gli Episodi Sparking di Trunks del futuro Sono tre gli Episodi Sparking disponibili per il Trunks del futuro, e il primo è legato alla saga di Black Goku e Zamasu: al comando del giovane Saiyan che impugna la Z-Sword, dovremo riuscire a battere rapidamente i due avversari, utilizzando infine la Mafuba per sigillarli una volta per tutte e proteggere il mondo del futuro che hanno devastato. Trunks brandisce la Z-Sword in Dragon Ball: Sparking! Zero Gli altri due episodi sono bivi presenti nel sesto capitolo della campagna: dopo aver sconfitto in fretta Vegeta, Piccolo e Gohan, Trunks deciderà di restare in questa linea temporale ancora per un po' e parteciperà al Torneo del Potere, ma lì dovrà scegliere se seguire Vegeta o Gohan. Nel primo caso affronteremo Cabba e Kale, per poi unire le forze con nostro padre per battere Toppo; nel secondo caso ce la vedremo con Kale, Dyspo e Toppo, in un'inaspettata alleanza con Androide 17 che ci porterà a sfidare in tandem il potentissimo Jiren.

Gli Episodi Sparking di Freezer Al malvagio Freezer è stato dedicato un unico Episodio Sparking, anche se con molteplici risvolti possibili. Nel quinto capitolo, durante l'invasione della Terra raccontata in Dragon Ball Super, dovremo riuscire a battere rapidamente Goku e Vegeta dopo esserci trasformati nella versione Golden del personaggio. Riconosciuto come il più potente dell'universo da Beerus, Freezer userà le Sfere del Drago per resuscitare i suoi guerrieri. Golden Freezer in Dragon Ball: Sparking! Zero Arriverà quindi il momento del Torneo del Potere e a Freezer verrà concesso di scegliere quali combattenti inserire nella squadra. Ebbene, a seconda del personaggio selezionato potremo assistere a situazioni differenti: optando per Re Cold ci troveremo ad affrontare Kale; scegliendo Dodoria e Zarbon andremo a combattere con Frost; selezionando la Squadra Ginew concluderemo il torneo contro Brianne; e infine, alleandoci con Cooler ci scontreremo con Hit.