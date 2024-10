I capitoli classici di God of War potrebbero tornare presto in una raccolta di remaster, per un leak

La voce di corridoio questa volta parte da Lunatic Ignus , personaggio diventato di recente piuttosto popolare nell'ambito dei leaker per aver previsto con una certa precisione alcune date degli State of Play e informazioni riguardanti PS5 Pro e Black Myth: Wukong, cosa che spinge a prenderlo in considerazione sebbene sempre prendendo le informazioni con le pinze.

Torna in voga l'idea che God of War possa essere la prossima serie a ricevere il trattamento remaster da parte di Sony, con un leak che parlerebbe di una prossima uscita di una vera e propria raccolta rimasterizzata comprensiva di tutti i capitoli della "saga greca" di God of War.

Una raccolta piuttosto completa

In questo caso si tratterebbe di versioni rimasterizzate, all'interno di una raccolta che metterebbe insieme diversi capitoli e sarebbe anche in arrivo presto, secondo il presunto leaker in questione.



"Sì, i rumor sono veri, God of War Greek Saga Remastered (non è il vero titolo) è in lavorazione presso Santa Monica Studios e Nixxes Software", scrive Lunatic Ignus, "Lo sviluppo è concluso e stanno solo aspettando di poter annunciare la data di uscita".

Questa sarebbe prevista per il 2025, con un annuncio che dovrebbe arrivare tra dicembre e marzo. Per quanto riguarda i contenuti, secondo il leaker si tratterebbe di praticamente tutti i capitoli di God of War prima del reboot del 2018 compresi quelli per i portatili, ovvero God of War da I a III, Betrayal, Chains of Olympus, Ghost of Sparta e Ascension. Come detto, prendete il tutto come una semplice voce di corridoio.