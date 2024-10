The First Berserker: Khazan è in beta da oggi: se non avete ottenuto l'accesso, c'è un secondo metodo

Il gioco d'azione The First Berserker: Khazan è in fase di beta tecnica chiusa da oggi, 11 ottobre, e lo sarà fino al 21 ottobre. Per partecipare era necessario iscriversi tramite il sito ufficiale e sperare di ottenere un chiave d'accesso. Se non l'avete ottenuta, non disperate, perché c'è ancora un ultimo modo per provare il gioco, però solo in versione PlayStation.

Tutto quello che dovete fare è andare su Twitch, collegare il vostro account Twitch all'account PlayStation, guardare uno streamer della categoria "The First Berserker: Khazan" che ha attivi i "Drops" e - dopo aver seguito 60 minuti totali dedicati al gioco - ottenere una chiave per la beta.

Il codice potrà essere usato con l'account PlayStation associato all'account Twitch, semplicemente accedendo e usando la funzione "Riscatta codice" del PS Store.