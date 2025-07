The First Berserker: Khazan, finalmente è al minimo storico su Amazon, approfittane subito!

In molto stavano attendendo questa promo e finalmente ci siamo, su Amazon, oggi, è disponibile un'offerta che prevede uno sconto del 24% su The First Berserker: Khazan che cala finalmente al suo minimo storico: prezzo finale di 46,64€. Acquistalo direttamente tramite questo link o sfrutta il box prodotto qui in basso: The First Berserker: Khazan è un titolo che è stato rilasciato sul mercato pochi mesi fa e fin da subito, grazie all'impostazione del suo gameplay e alla sua veste grafica, ha attirate le attenzioni di molti giocatori e appassionati del genere: si tratta, infatti, di un souls-like.