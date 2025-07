Il monitor curvo SAMSUNG CR50 da 27 pollici Full HD è in sconto su Amazon

Caratteristiche del monitor SAMSUNG CR50

In questo caso si tratta di un buon prodotto, tuttavia consigliato a chi non abbia troppe esigenze o necessiti di un secondo schermo. Parliamo infatti di un monitor 1920x1080 (Full HD) con 60 Hz (pannello VA), quindi se avete particolari necessità in ambito gaming, o in generale, potreste voler optare per altre alternative.

Il monitor Samsung CR50

Ad ogni modo, troviamo uno schermo curvo con design senza cornice, dotato di AMD Freesync, in grado di tenere sincronizzate la frequenza di aggiornamento del monitor e della scheda grafica, con stuttering e tearing ridotti (quindi le scene sono più veloci e fluide, senza scatti o ulteriori problematiche).

Inoltre, è presente anche la modalità gioco, in modo da ottimizzare colori e contrasto per visualizzare le scene in modo più vivido. Infine, troviamo la tecnologia Flicker Free che elimina lo sfarfallio dello schermo, nonché la modalità Eye Saver che riduce l'emissione di luce blu.