The First Berserker: Khazan si aggiorna cambiando la difficoltà e aggiungendo due nuove impostazioni

The First Berserker: Khazan riceve in queste ore l'atteso update di giugno, che porta con sé delle novità molto interessanti per i giocatori, in gran parte incentrate sulla difficoltà del gioco, andando da una revisione generale dei livelli all'aggiunta di due impostazioni nuove.

Come tutti i souls-like, anche The First Berserker: Khazan fa del livello di sfida una sua caratteristica fondamentale, con combattimenti tecnici e impegnativi, ma gli sviluppatori hanno voluto agire sul bilanciamento per rendere il tutto più equilibrato e modificare i livelli di difficoltà in modo da rappresentare meglio l'effettivo livello di sfida.

Il creative director, Junho Lee, ha spiegato nel dettaglio tutti i cambiamenti applicati in particolare a questa sezione del gioco, ma ci sono state anche altre variazioni all'interno di questo grosso aggiornamento di giugno, disponibile in queste ore su PC e console.