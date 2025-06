ASUS ROG Ally X con Ryzen Z1 Extreme e 24 GB di RAM è in offerta su Amazon

La ROG Ally X di ASUS è in offerta su Amazon a 799,00€, rispetto al prezzo consigliato di 899,00€, con un risparmio di 100,00€, pari all'11%. Potete acquistarla da questo link oppure tramite il box qui sotto. La nuova ROG Ally X è progettata per offrire il massimo della potenza in mobilità , grazie al processore AMD Ryzen Z1 Extreme, supportato da 24 GB di RAM e un SSD PCIe da 1TB, perfetto per caricare giochi e applicazioni alla massima velocità. Il tutto racchiuso in un design nero rinnovato, più ergonomico, con impugnatura migliorata e nuova disposizione dei tasti.

Display 120Hz e Wi-Fi 6E per sessioni fluide e reattive

Con sistema operativo Windows 11 Home, la ROG Ally X si comporta come un vero PC portatile: puoi accedere a tutte le principali piattaforme gaming (Steam, Xbox, Epic Games Store e altro), ma anche installare software e app per uso quotidiano. In più, puoi espandere la memoria tramite SD card o collegare una scheda video esterna per prestazioni desktop.

Il monitor touchscreen da 7 pollici con refresh rate a 120Hz offre immagini fluide e dettagliate. La connettività è garantita dal supporto al Wi-Fi 6E, che assicura velocità di rete elevate e stabilità anche durante il gioco in cloud o lo streaming.

Grazie al doppio sistema di ventilazione, la console mantiene temperature ottimali anche nelle sessioni prolungate, mentre la batteria si ricarica rapidamente fino al 50% in soli 30 minuti. Il tutto in un design compatto e raffinato, perfetto per il gaming portatile o per l'uso da salotto, collegandola a un monitor esterno.