The Last of Us: Stagione 4 potrebbe essere stata confermata dal compositore della serie

Con la Stagione 2 ormai conclusa e la Stagione 3 in arrivo prossimamente, è probabile che ci sia anche una Stagione 4 di The Last of Us, sebbene la cosa non sia stata ancora annunciata in via ufficiale, e un indizio su questa, quasi una conferma, sarebbe arrivata dal compositore della serie.

Come abbiamo visto, la Stagione 3 si concentrerà su Abby come personaggio principale, mettendo il suo punto di vista al centro della narrazione sulla prima stagione, ma questa non sarà evidentemente quella conclusiva per l'intera storia.

Considerando il ritmo intrapreso, è possibile che una Stagione 4 sia necessaria per arrivare in fondo al racconto, anche perché lo stesso showrunner e co-autore, Craig Mazin, aveva riferito chiaramente, tempo fa, come fosse impossibile raggiungere la conclusione del racconto con la Stagione 3.