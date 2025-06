La Stagione 3 di The Last of Us avrà Abby nel ruolo di protagonista

In maniera simile a The Last of Us Parte 3, gli eventi che verranno raccontati durante la terza stagione della serie TV ruoteranno appunto attorno ad Abby, sebbene in questo caso non assisteremo alla rivelazione delle sue motivazioni , visto che il tema è stato già affrontato.

Lo showrunner della serie TV di The Last of Us sa quali sono le idee di Druckmann per The Last of Us Parte 3

"Ancora oggi mi sembra incredibile che ci abbiano permesso di strutturare la serie in questo modo. Voglio dire, abbiamo appena concluso la seconda stagione e la terza avrà come protagonista (spoiler!) Kaitlyn ", l'attrice che interpreta il personaggio di Abby.

"Penso che sia stato positivo intraprendere il percorso che ci ha portati fino a HBO, in un posto che ha davvero abbracciato decisioni controverse come quelle che abbiamo preso" ha detto Druckmann. "Tuttavia quelle decisioni erano semplicemente ciò che la storia richiedeva."

Sarà Abby la protagonista della Stagione 3 di The Last of Us : lo ha confermato Neil Druckmann, showrunner della serie televisiva insieme a Craig Mazin, parlando del processo creativo che ha portato il team a lavorare con HBO per la realizzazione di questo ambizioso adattamento.

Le parole dell'attrice

Ingaggiata senza dover superare un provino, Kaitlyn Dever ha parlato di Abby e delle polemiche legate al personaggio. "Immagino che la controversia intorno ad Abby non sia mai stata davvero un problema per me, semplicemente per come è andato il mio primo incontro con Craig e Neil e per quanto siano persone meravigliose e di talento" ha spiegato.

"Non mi sono mai sentita così supportata su un set in tutta la mia vita. So che abbiamo appena rivisto il secondo episodio, quella scena nello chalet... Stavo affrontando un momento difficile a livello personale, ma è stata una delle esperienze più straordinarie che abbia mai vissuto come attrice, proprio perché si percepiva come un vero lavoro di squadra."