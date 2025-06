MindsEye ha fatto numeri terribili al debutto su Steam, con tante recensioni negative

Un insuccesso annunciato?

Iniziamo spiegando che se non trovate in giro recensioni di MindsEye fatte dalla critica è perché il gioco non è stato inviato alla stampa.

Detto questo, al momento di scrivere questa notizia, l'ultima fatica di Leslie Benzies, l'uomo dietro alla nascita dei GTA 3D, e della sua software house Build A Rocket Boy, si trova al 56° posto nella classifica globale di Steam, che come saprete si forma in base ai ricavi prodotti, non alle copie vendute. Non è un buon segno, considerando che il gioco è stato pubblicato ieri.

Peggio ancora, MindsEye ha soltanto il 42% di recensioni positive delle quasi 800 ricevute finora. In tutte quelle negative viene lamentato lo stato del gioco, che appare davvero poco rifinito, con problemi di fluidità, di posizionamento della telecamera in alcune zone, di reattività del mondo di gioco, di doppiaggio, di feeling del modello di guida, di intelligenza artificiale dei nemici e chi più ne ha più ne metta. Un mezzo disastro, quindi.

Probabilmente Build A Rocket Boy avrebbe avuto bisogno di più tempo per sistemare i problemi di MindsEye denunciati dagli utenti, ma nel mentre saranno finiti i soldi.

Comunque sia, il tutto si è tradotto in un picco massimo di giocatori che, al lancio, è arrivato ad appena 3.302 persone. Un po' poche, considerando le ambizioni del progetto. Certo, la fuga di alcuni dirigenti aveva già fatto capire l'andazzo, ma ora c'è la conferma che non tutto è andato come avrebbe dovuto.