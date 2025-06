Ninja Gaiden: Ragebound è il revival 2D di cui avevamo bisogno

Ninja Gaiden: Ragebound si apre con una sequenza che è puro fan service: Jô Hayabusa (il padre di Ryu) è protagonista di un duello al chiaro di luna, lo stesso e identico, frame dopo frame, che apriva il primo Ninja Gaiden per NES. E proprio alle origini della serie si rifà questo nuovo capitolo pubblicato da Dotemu e sviluppato da The Game Kitchen, che con la sua grafica in pixel art e il suo gameplay a scorrimento orizzontale vuole omaggiare una serie che tra non molto compirà ben quarant'anni.

Da bravo apprendista, Kenji eredita buona parte delle mosse insegnategli dal suo maestro: può aggrapparsi ai muri, saltare da una superficie all'altra, attaccare nemici in aria e a terra, rotolare per schivare attacchi e trappole. Insomma, il classico che si può trovare in qualsiasi action platform 2D. Nell'arsenale di abilità del protagonista c'è però anche il Guillotine Boost , una mossa che - dopo un salto - permette di colpire nemici o proiettili per rimanere in aria più a lungo o eseguire doppi, tripli e quadrupli salti, concatenando movimenti aerei in maniera quasi identica a come succede in Cuphead . Quale che sia la fonte d'ispirazione, si tratta di un'aggiunta che arricchisce enormemente il platforming e che non solo non snatura l'essenza del gameplay originale, ma ci sta proprio a pennello.

La storia si svolge in parallelo agli eventi del Ninja Gaiden originale e lo fa grazie a un'idea narrativa davvero astuta: mentre Ryu parte per l'America per affrontare Jaquio, il villaggio di Hayabusa viene improvvisamente attaccato. A difenderlo rimane Kenji Mozu , l'allievo di Ryu, che dovrà vedersela con orde di demoni che minacciano di uccidere chiunque e radere tutto al suolo. Si tratta di una premessa efficace e che giustifica perfettamente l'inserimento canonico di questo nuovo capitolo senza per questo compromettere o sminuire il viaggio dello storico protagonista.

Un doppio sistema di combattimento

Oltre a Kenji, Ninja Gaiden: Ragebound permetterà anche di controllare Kumori, una ninja del Clan del Ragno Nero che è specializzata in attacchi a distanza con kunai e falcetto e il cui spirito è per qualche motivo legato a quello di Kenji. La sua abilità più interessante è quella di lanciare un kunai speciale e teletrasportarsi istantaneamente alla sua posizione, tecnica che apre diverse possibilità in più sia in fase di platforming che nel modo di affrontare i combattimenti. Inoltre, passare a Kumori permette di accedere al regno dei demoni, un'abilità fondamentale per risolvere enigmi ambientali che sarebbero impossibili per il solo Kenji.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, tuttavia, la funzione di Hypercharge è forse l'elemento più strategico e originale. Sconfiggendo nemici particolari (si distinguono dagli altri perché hanno un'aura luminosa) si accumula energia per un colpo devastante, capace di eliminare all'instante qualsiasi nemico, tranne i boss. Se però non c'è nessun nemico luminoso in giro, in alternativa si può sacrificare parte della propria barra della vita per attivare immediatamente l'Hypercharge, creando interessanti dinamiche di rischio-ricompensa nei momenti più concitati. Vedere Kenji far fuori con un colpo un nemico è sempre una goduria, ma alcune schermate sono pensate quasi per essere degli enigmi da risolvere, con gruppi di avversari e oggetti che vanno eliminati in un tempo ridotto e nel giusto ordine. Alcuni nemici richiedono poi di essere eliminati con la katana, altri con l'uso del kunai, e passare da sequenze con Kenji ad altre con Kumori aggiunge un ulteriore tasso di sfida a questi momenti quasi puzzle.