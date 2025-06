Steam Next Fest, la nostra selezione di 12 demo che dovete provare a tutti i costi

È di nuovo quel momento dell'anno in cui far esplodere la lista dei desideri di Steam con una valanga di nuove aggiunte. Lo Steam Next Fest torna con l'edizione estiva, portando con sé una marea di demo gratuite pronte da provare. È un'occasione preziosa per scoprire in anteprima cosa ci riserva il futuro della scena indie su PC, ma bisogna fare in fretta: come da tradizione, molte di queste demo resteranno disponibili solo fino alla fine del Next Fest, fissata per il 16 giugno alle ore 19:00. Orientarsi tra le centinaia di titoli in evidenza non è affatto semplice, si rischia di perdere la bussola in quest'offerta gargantuesca. È proprio qui che entriamo in scena noi di Multiplayer: abbiamo selezionato 12 giochi che ci hanno colpiti per le loro idee, per lo stile, o anche solo per l'eredità che portano avanti. Abbiamo cercato di offrire una panoramica il più possibile varia, così che ognuno possa trovare qualcosa in linea con i propri gusti. Non si tratta né di una classifica, né di una guida definitiva: il bello dello Steam Next Fest è anche la possibilità di imbattersi in gemme inaspettate. Perciò, se durante le vostre esplorazioni avete scovato una chicca nascosta, fatecelo sapere nei commenti.

Coffee Talk Tokyo La serie Coffee Talk non ha bisogno di presentazioni per chi ama il genere. Si tratta di un simulatore di caffetteria dall'anima cozy, con una certa sensibilità per le storie personali dei clienti. In questa nuova iterazione, dopo la fortunata parentesi di Seattle, esseri umani e creature fantastiche trovano il loro rifugio a Tokyo, in Giappone. Una città dove modernità e tradizione si intrecciano, e dove le strade affollate e la frenesia della quotidianità fanno da sfondo a personaggi che hanno bisogno, più che mai, del conforto di una buona tazza di caffè. E di qualcuno che li ascolti. Kenji è un kappa, ma è anche un salaryman! Nella demo a disposizione per il Next Fest, si può vivere il primo giorno da barista a Tokyo, avere un assaggio delle musiche rilassanti di Andrew "AJ" Jeremy e cominciare a familiarizzare con i primi personaggi, come Vin, l'aiuto barista. Magari sperimentando le prime iterazioni con il social network dal nome più azzeccato di sempre: Tomodachill (tomodachi significa amico in giapponese). Il tutto, chiaramente, all'insegna della tranquillità e dell'empatia. Come da tradizione per la serie.

Phase Zero Si dice che le sfighe non capitino mai da sole, e in questo caso è proprio così: una misteriosa epidemia ha trasformato la popolazione di Flint Peak in terribili creature non morte, proprio nei giorni in cui una tempesta di neve senza precedenti incombe minacciosa sulla città. È lo scenario di partenza di Phase Zero, videogioco che riprende le caratteristiche dei titoli horror anni '90 (telecamera fissa, fondali prerenderizzati), unendole però ai moderni quality of life del genere. Almeno quello, vista la caterva di sfortune a cui pare che Mary, reporter appena arrivata a Flint Peak, e Guy, un ingegnere gravemente ferito, devono affrontare per fuggire dall'incubo. Con un armamentario di fortuna, i due eroi dovranno sopravvivere alla notte, e magari cercare di capire la verità su ciò che sta accadendo. La demo offre un corposo assaggio di circa 40 minuti dell'esperienza completa: nei panni di Guy ci risvegliamo in un ospedale proprio nelle prime fasi dell'epidemia che sta devastando Flint Peak.

The Lonesome Guild The Lonesome Guild è sviluppato dal team torinese Tiny Bull Studios e pubblicato da Don't Nod. Si tratta di un GDR d'azione con visuale isometrica, nel quale prenderemo il controllo di Ghost, un alieno capitato per caso nel mondo di Etere. Il suo obiettivo sarà radunare sei personaggi diversi, e stringere un'amicizia con loro, sia per impiegare i talenti reciproci e superare tutte le sfide dell'ambiente, sia per alleviare quel senso di solitudine esistenziale che lo tormenta. Sarà possibile formare il team dei propri sogni mescolando gli stili dei diversi personaggi, cambiare protagonista anche in battaglia, sfruttare bonus, colpi speciali e attacchi in combo. I protagonisti di The Lonesome Guild sono teneri, ma agguerriti! La demo ci permette di provare due dei personaggi presenti nel gioco finale, DaVinci e Mr. Fox, di prendere confidenza con il sistema di combattimento e perfino di affrontare un boss. Avremo inoltre la possibilità di vedere in azione il sistema di amicizia e di esplorare l'albero delle abilità dei personaggi.

Rue Valley Fan di Disco Elysium, drizzate le antenne e scaricate la demo di Rue Valley. Si tratta di un RPG narrativo che racconta la storia di un uomo intrappolato in un loop temporale, costretto a vivere e rivivere la stessa giornata in una cittadina sperduta, Rue Valley, per l'appunto. Come nel capolavoro di ZA/UM, però, ogni ciclo è prima di tutto un viaggio introspettivo, con la possibilità di plasmare completamente la personalità del protagonista, scegliendone inclinazioni e influenzando dialoghi e relazioni. Intrappolati in un loop temporale a fare i conti con se stessi? Sì, è proprio Rue Valley La demo ci offre quasi un'ora di gioco, permettendoci di sperimentare l'inizio dell'avventura e di capire come il concetto di loop temporale agisca sulla psiche e sul corpo del protagonista. Possiamo inoltre avere un assaggio del complesso sistema che definisce la sua personalità: vogliamo giocare un personaggio altruista o egoista; introverso o estroverso? La scelta spetta solo a noi!

Possessor(s) Possessor(s) è il nuovo videogioco di Heart Machine, lo studio che ha già messo la firma su una gemma immortale del panorama indie come Hyper Light Drifter e sul recente Solar Ash. Questa volta si tratta di un titolo 2D a scorrimento laterale, un hack & slash furioso dove l'azione è sempre in primo piano: nella pagina del gioco su Steam si parla di attacchi a terra e in aria, di combo e acrobazie. Inoltre l'esplorazione sarà piuttosto libera e ambientata in una megalopoli distrutta. Luca e Rehm dovranno imparare a convivere per riuscire a superare gli ostacoli di Possessor(s) Una delle meccaniche principali del gioco è che il protagonista, Luca, è posseduto da un'altra entità chiamata Rehm, tutt'altro che collaborativa. Ma la loro unica speranza di sopravvivere è proprio imparare a convivere. Per provare l'inizio del videogioco vi rimandiamo alla demo uscita in occasione dello Steam Next Fest.

Consume Me Consume Me ci mette nei panni di Jenny in uno dei momenti più difficili e centrali della vita: l'adolescenza. Jenny è all'ultimo anno di liceo, ha una cotta, è preoccupata per il futuro, infastidita dai genitori che cercano di dirle come comportarsi. Cerca di farsi spazio in una società che la vorrebbe in un certo modo, desidera rientrare in ideali di bellezza soffocanti e, per farlo, deve costantemente controllare ciò che mangia... insomma, la sua vita è un gran casino. La vita da adolescente è davvero un inferno per Jenny La demo ci fa vivere una mezz'ora nei panni di Jenny: riusciremo a bilanciare le calorie di ogni cosa che ingurgitiamo? Eviteremo figuracce con il ragazzo che ci piace? Riusciremo a non mandare a monte la nostra esistenza un giorno dopo l'altro? Il gioco completo promette ben 13 finali, "quasi tutti negativi" come precisa ironicamente lo sviluppatore sulla pagina Steam. Se volete provare uno slice of life divertente, pazzoide e colorato, questa è la demo giusta per voi.

Goodbye Seoul Rion ha i minuti contati. Letteralmente. È una giovane coreana che vive in una Seoul sull'orlo dell'Apocalisse: mancano pochi mesi all'impatto di un asteroide destinato a distruggere la Terra. Molti hanno già perso ogni speranza, del resto cosa si può fare di fronte a un evento che sembra inevitabile? Proprio in questo frangente disperato, Rion scopre l'esistenza di un piano segreto per evacuare il pianeta: potrebbe essere la sua ultima possibilità... e forse anche quella dell'intera umanità. La Seoul del videogioco è ormai una città senza più speranza Con uno stile che ci ha conquistati fin da subito, Goodbye Seoul è un puzzle platformer in cui esplorare una città condannata all'inevitabile e cercare di dare una risposta ai tanti perché che circondano questa storia. Sempre facendo attenzione a non cadere vittime di chi non vuole che la verità venga a galla, o di chi - perse le speranze - è ormai ostile. Scoprite di più provando la demo.

Quantum Witch A volte realtà e videogioco si intrecciano in modi unici: NikkiJay, la sviluppatrice di Quantum Witch, è nata e cresciuta all'interno di una setta ultra religiosa da cui è riuscita a fuggire tempo fa. Quantum Witch è un gioco che racconta la storia di una giovane protagonista coinvolta in una setta e, un po' inconsapevolmente, invischiata in qualcosa di più grande di lei, a cui probabilmente non può nemmeno far fronte. Soprattutto, Quantum Witch è un gioco di scelte - quelle stesse che NikkiJay non ha potuto prendere in giovinezza. Il suo titolo, una commedia nerissima sulla vita in una comunità religiosa, offre molteplici finali e decisioni che cambiano profondamente il corso della storia. NikkiJay, autrice del videogioco, è realmente fuggita da una setta ultra religiosa La demo su Steam ci permette di conoscere gli altri membri della setta, di iniziare a esplorare Hus, la comune dove vivono, e di immergerci in questa stramba avventura narrativa che NikkiJay definisce Plotformer, una fusione tra plot e platformer. Inoltre, offre la possibilità di affrontare una delle prime grandi scelte del gioco.

No, I am not a Human Qualcuno bussa alla vostra porta. È notte. Sembrerebbe una persona spaventata che vi chiede di entrare. Ora immaginate Papers, Please, ma in cui dalla decisione che prenderete dipende la vostra sopravvivenza, non quella dell'individuo che avete davanti. Qualunque cosa sia. Questo è No, I am not a Human. In un mondo ormai allo stremo, una nuova razza di mostri, i Visitatori, è in grado di assumere le sembianze degli esseri umani. Beh, non proprio del tutto. Mostro o essere umano? Fare entrare questa persona in casa può compromettere la nostra incolumità Il diavolo si nasconde nei dettagli e la televisione ci insegna, di volta in volta, come riconoscere queste infami creature: alcuni hanno i denti in un certo modo, oppure le unghie in un altro. Magari qualcosa di strano negli occhi. Bisogna osservare con attenzione, ascoltare le loro storie, prendere una decisione: sparare o salvarli? Perché uccidere un innocente è un conto, ma venire sbranati da un mostro alieno che poi prenderà le nostre sembianze è un altro. Fate la vostra scelta nella demo.

Moonlighter 2 Moonlighter è molto noto tra gli appassionati di GDR gestionali: di notte avventuriero, di giorno commerciante, Will è ancora una volta il protagonista di questo sequel che migliora in ogni aspetto le meccaniche che hanno reso il primo gioco tanto amato. Torna quindi l'equilibrio sottile tra rischio e ricompensa durante l'esplorazione dei dungeon, la possibilità di portare con sé tutti i tesori trovati, ma anche il pericolo di perdere tutto se si viene sconfitti. È una vita in bilico quella dell'imprenditore avventuriero. Sapere quando fermarsi è il vero segreto di un'attività di successo. Gestire un negozio di successo significa saper attirare la clientela! Sì, perché oltre a menare le mani nei sotterranei abitati da creature abiette, Will gestisce il vecchio emporio nel remoto villaggio di Tresna, dove mette in vendita tutto il bottino. Moonlighter 2 conserva la sua doppia anima di RPG d'azione e gestionale: mantenere in piedi un negozio significa decidere i prezzi, cercare di renderlo appetibile ai clienti, ma anche saper investire sull'attività e sulla comunità per far circolare più denaro. Una combinazione unica che possiamo provare nella nuova demo del videogioco.

Tiny Bookshop È un po' il sogno di tutti: lasciare la vita frenetica della città per aprire un'attività in una splendida cittadina di mare, in questo caso chiamata Bookston Burgh. E se l'attività è una libreria itinerante, tanto meglio! Tiny Bookshop ci permette di avviare la nostra piccola libreria in una comunità di appassionati lettori, decidendo in completa autonomia dove posizionarla, che tipo di libri offrire e come arredarla. Gestire una libreria itinerante è un sogno, ma è anche un lavoro faticoso Tutte queste scelte ci aprono le porte a una clientela speciale, ci permettono di ampliare la selezione di volumi o, magari, di espandere gli orizzonti di lettura dei personaggi che incontreremo in questo tenerissimo slice of life, in arrivo tra poco più di un mese e mezzo, il 7 agosto 2025. Per ora, possiamo muovere i primi passi come librai con la demo.