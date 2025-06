Paralives ha una data di uscita in Accesso Anticipato: il rivale di The Sims è pronto alla sfida

Sono passati sei anni da quanto Paralives è stato annunciato: il gioco di Alex Massé è una sorta di The Sims indie e si è mostrato con un nuovo trailer che svela la data di uscita in versione Accesso Anticipato .

Il trailer di Paralives

Paralives viene descritto come un "gioco indie di simulazione di vita in stile casa delle bambole" nel quale abbiamo la possibilità di costruire "la casa dei nostri sogni, creare personaggi e gestisci le loro vite in totale libertà all'interno delle loro abitazioni e in una città a mappa aperta!".

Il videogioco è nato come un progetto con un solo sviluppatore, ma Massé ha espanso il team nel corso del tempo arrivando a una dozzina di membri, con il supporto di un Patreon che riesce a guadagnare circa 30.000 dollari al mese grazie agli appassionati.

In Paralives potremo creare con grande libertà la nostra casa, personalizzare i nostri Parafolk (i personaggi) in tutti i dettagli, dall'altezza, al viso e al fisico, definendone complesse personalità e poi farli vivere al meglio, focalizzandoci sulla carriera, sul vero amore o sugli amici, esplorando hobby e non solo. C'è anche una città da esplorare, passeggiando per i parchi, la spiaggia, la montagna e i vari negozi. Non mancherà inoltre il supporto alle mod tramite Steam Workshop e tutti i DLC saranno gratis.