Paralives: anno di uscita e gameplay svelati con un trailer, tutti i DLC saranno gratis

Paralives , un gioco ispirato a The Sims, ha svelato l' anno di uscita: 2025 . Sarà pubblicato in Accesso Anticipato in versione PC Windows e Mac. Inoltre, è stato confermato che il gioco non avrà mai DLC a pagamento ma includerà sempre e solo espansioni gratuite.

Paralives, cosa sappiamo

Il gameplay di Paralives non è troppo diverso da titoli come The Sims a un primo impatto, ma sembra includere una serie di dettagliate possibilità di personalizzazione dell'arredamento (e non solo) non comuni per il genere (mod escluse). Oltre agli strumenti di costruzione, Paralives include una modalità di simulazione in cui i Parafolks esplorano città piene di eventi e persone, costruiscono famiglie, intraprendono carriere e cercano di vivere vite appaganti.

Una caratteristica che spicca nel video di sviluppo sono le Together Cards, un modo guidato per personalizzare le relazioni tra i Parafolks nel corso del tempo.

Vi lasciamo infine al nostro articolo in cui vi avevamo raccontato tutto quello che sappiamo su Paralives.