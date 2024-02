Death Stranding per iPhone 15 Pro, l'analisi di Digital Foundry e un video confronto

Death Stranding: Director's Cut ha fatto il proprio debutto alcuni giorni fa su iPhone 15 Pro e Digital Foundry ha pensato bene di realizzare un'analisi tecnica del gioco, inserendo anche un video confronto con le precedenti versioni.

Uscito su App Store lo scorso 30 gennaio, Death Stranding: Director's Cut rientra nella line-up delle "conversioni impossibili" che Apple sta facendo arrivare sui suoi nuovi dispositivi per dimostrarne la potenza e rilanciare il gaming in mobilità, sebbene finora le cose non siano proprio andate perfettamente.

In questo caso il gioco appare per molti versi simile all'edizione PS4, pur al netto di qualche semplificazione grafica che tuttavia è davvero difficile da cogliere sullo schermo di uno smartphone. In generale è stato fatto un buon lavoro sull'effettistica, mentre le soluzioni adottate per ritagliare le sequenze di intermezzo non sempre entusiasmano.

Naturalmente lo scotto da pagare per avere questo tipo di esperienza su iPhone 15 Pro è una risoluzione inferiore, in questo caso dinamica con 400p di media ma senza l'upscaling accelerato della tecnologia MetalFX che faceva una grossa differenza nelle conversioni di Resident Evil.