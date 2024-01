Death Stranding è disponibile su iPhone, iPad e Mac in offerta, ecco il nuovo trailer

Forte anche di un Backbone personalizzato, Death Stranding per iPhone, iPad e Mac porterà l'esperienza del titolo diretto da Hideo Kojima sull'ecosistema Apple, con tanto di cross-save e cross-progression per poter affrontare l'avventura utilizzando diversi dispositivi.

E Death Stranding 2?

Stando agli ultimi rumor, Death Stranding 2 sarà probabilmente allo State of Play che verrà trasmesso domani sera, immaginiamo con un trailer che possa fornire qualche dettaglio in più rispetto all'annuncio e magari una finestra di lancio, elemento che ancora manca.

In generale, i giochi dello State of Play potrebbero essere parecchi: la maniera migliore per recuperare terreno sul piano comunicativo da parte di Sony, che non ha ancora delineato la propria line-up per il 2024.