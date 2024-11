Un video confronta Death Stranding su PS5 Pro, PS5, Xbox Series X e S

Partendo dalla versione Xbox Series X , stando allo youtuber, è fondamentalmente identica e alla pari con quella PS5. Di conseguenza, troviamo la modalità Quality con risoluzione 2160p e 60 fps, non stabilissimi in tutte le circostanze, e la Performance Mode a 1800p e 60 fps. Su Serie S per forza di cose sono stati necessari dei compromessi, specie per quanto riguarda la risoluzione, con il preset Quality che si presenta in 1080p a 60 fps e quella Performance a 900p a 60 fps. Sono stati fatti anche altri tagli, come ad esempio alla qualità dei terreni, dell'acqua, dell'occlusione ambientale, delle ombre e degli effetti post-processing.

A sorpresa, pochi giorni fa Death Stranding è arrivato su Xbox Series X|S dopo un lungo periodo di esclusività per console (che molti davano per permanente) su console PlayStation. Approfittando anche del recente lancio di PS5 Pro , ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette in mostra le differenze tra le varie piattaforme Microsoft e Sony.

Su PS5 Pro migliora il framerate

E su PS5 Pro? Ebbene Death Stranding non ha ricevuto alcuna patch specifica per la nuova console di metà generazione di Sony, né al momento pare che sia in programma, dunque per forza di cose non si notano differenze sostanziali in termini di qualità dell'immagine. In compenso, nella modalità Quality ora il framerate tende a rimanere costantemente sui 60 fps, senza particolari incertezze.

Rimanendo in tema PS5 Pro, nei giorni scorsi abbiamo visto moltre altre analisi comparative, come quelle di Hogwarts Legacy, Horizon Zero Dawn Remastered e Marvel's Spider-Man 2.