Annunciati i videogiochi candidati ai Grammy Awards 2025 per la migliore colonna sonora

Vediamo subito le nomination per la categoria " Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media ":

Il Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media dei Grammy Awards, "premia l'eccellenza negli album di colonne sonore composte prevalentemente da partiture originali e create specificamente per, o come accompagnamento a, un videogioco attuale o altri media interattivi pubblicati nel periodo di qualificazione". I vincitori di questa e tutte le altre categorie (che trovate a questo link), verranno svelati il 2 febbraio 2025.

Kratos in God of War Ragnarok Valhalla

Come potrete notare sono in lista anche giochi usciti nel 2023 o anche prima. Ciò è dovuto al fatto che il periodo di eligibilità dei Grammy Awards 2025 va dal 16 settembre 2023 al 30 agosto 2024, motivo per il quale rientrano anche Marvel's Spider-Man 2 e Avatar: Frontiers of Pandora. Inoltre, sono state apportate delle modifiche al regolamento di quest'anno per includere anche DLC, espansioni e in generale contenuti aggiuntivi, il che giustifica la candidatura di God of War: Ragnarok Valhalla, dopo quella ottenuta anche nell'edizione dello scorso anno.

La colonna sonora vincitrice dei Grammy Awards 2023 è stata quella di Assassin's Creed Valhalla con il DLC Dawn of Ragnarok, composta da Stephanie Economou. Invece, l'anno scorso ha vinto quella di Star Wars Jedi: Survivor, realizzata da Stephen Barton.