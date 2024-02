Star Wars Jedi: Survivor ha vinto il Grammy come miglior colonna sonora per videogiochi

È stato questo il secondo anno in cui è stato assegnato un premio Grammy anche alla migliore colonna sonora di un videogioco, e in questo caso il vincitore è stato Star Wars Jedi: Survivor, che ha battuto un'agguerrita concorrenza.

Il premio per "Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media", ovvero migliore colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi, è stato costituito da poco all'interno della prestigiosa istituzione dei Grammy, con la prima volta rappresentata dall'edizione dello scorso anno, che vide vincere Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok.



Quest'anno il premio è invece andato a Stephen Barton e Gordy Haab, compositori della colonna sonora di Star Wars Jedi: Survivor, il secondo capitolo dell'action adventure in terza persona su Star Wars creato da Respawn e EA.