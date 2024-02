Life by You, rinviato l'Accesso Anticipato su Steam: ecco la nuova data di uscita

Il lancio di Life by You in Accesso Anticipato su Steam è stato rinviato da Paradox Interactive, che ha comunicato la nuova data di uscita del gioco: sarà disponibile in Early Access a partire dal 4 giugno.

Il team di sviluppo di Paradox Tectonic avrà dunque a disposizione tre mesi extra per rifinire il comparto tecnico del gioco e apportare le necessarie migliorie anche al gameplay, nell'attesa di poter ricevere preziosi feedback da parte degli utenti che proveranno in anteprima l'esperienza sulla piattaforma Valve.

Annunciato lo scorso marzo, Life By You è un life simulator in stile The Sims che promette di introdurre alcune interessanti novità rispetto alla formula tradizionale che caratterizza da anni questo filone.